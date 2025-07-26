"Ходять в пакетик". Жителі окупованого Донецька в істериці через катастрофу з водою (відео)

Біля станцій підвозу води величезні черги

Місцеві жителі у тимчасово окуповано Донецьку скаржаться на відсутності води. Адже через критичну ситуацію з водосховищами, тепер подача води здійснюється раз на три доби.

У ТікТок вже з'явилось чимало відео, де місцеві показують черги з баклажками і не тільки. Окрім того, є повідомлення і про відсутність світла.

"Реалії Донецька. Баклажка як доповнення до образу. В пошуках води", — йдеться у підписі під відео.

На роликах люди показують величезні черги місцевих з бутилками біля пунктів підвезення води. При цьому, враховуючи те, що води немає по три дні, виникає чимало питань. На одному з відео дівчина навіть не стримала радості, коли приїхало авто з водою на її район.

Були і ролики, де люди показують пусті крани, відсутність води і підставляли слова "Ми подихаємо. Просто подихаємо". Дехто додав, що вище першого поверху вода не йде навіть за графіком, але ситуація погіршується. Вже 3 тижні води немає взагалі.

Однак у коментарях чимало людей зауважили, що цього і слід було очікувати. Дехто навіть відверто питав, чи вартий був "референдум у 2014" цього становища. Були користувачі, які писали, що уся "слава і сила Росії в ДНР — це ходити в туалет в кульочок".

Нагадаємо, що наразі ситуація з водопостачанням у Донецьку критична. Там введено жорсткі обмеження і подачу води раз на три дні. "Влада" міста намагається вирішити ситуацію, але перекачування залишків води з одного водосховища в інше не допомагає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупований Росією Маріуполь також може залишитись без води.