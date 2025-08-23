В Крыму, Мариуполе появился украинский флаг. Как проходит праздник в оккупации (фото, видео)

Украинцы украсили флагами немало временно оккупированных городов

23 августа в Украине отмечают День флага Украины. Этот праздник особенный для каждого украинца и для оставшихся в оккупации. Ведь и в Крыму, и в Мариуполе, в этот день украинцы подняли наше знамя, утверждая, что Украина вернется домой.

Силы специальных операций ВСУ уже опубликовали видео, где в Крыму почти на каждом уголке появились работы, посвященные сопротивлению. Они ломают миф о "русском мире".

"На южном побережье активисты оставляют яркие патриотические изображения — лозунги "Крым — это Украина", а также символы Движения сопротивления ССО ВСУ", — говорится в сообщении.

Движение "Желтая лента" показало, как украинцы украсили флагами Украины временно оккупированные города Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. На фото показаны рисунки, резинки для волос, ленты – все, что имеет желто-голубой цвет. Это стало символом сопротивления в оккупации.

Флаг Украины в Симферополе

Флаг Украины в оккупации

Флаг Украины в оккупации

Отмечается, что празднуют день украинского флага вместе со всей страной Евпатория, Севастополь, Донецк, Луганск, Ждановка, Геническ, Бердянск, Мариуполь. К тому желто-голубой флаг подняли и в Симферополе, у железнодорожного вокзала.

Севастополь в оккупации

Кроме того, 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича опубликовала щемящее видео, где показала, как люди в оккупации рисуют украинский флаг на стене, вешают ленты и носят в ладонях маленькие флаги.

"Наше знамя живет даже в оккупации. Его рисуют на стенах, вяжут на деревьях и столбах, прячут в сердцах", — говорится в сообщении.

