Ситуація з водопостачанням катастрофічна

Чимало окупованих Росією міст у 2025 році спіткає катастрофа з водою. Адже централізованого водопостачання у кількох містах Донецької області немає взагалі. Не виключенням став і Маріуполь.

У мережі вже з'явились свіжі відео з окупованого курорту. Зауважимо, що більшість водосховищ Донецької області обміліли і центральне водопостачання було зупинено.

На одному з відео показано, як до одного з мікрорайонів Маріуполя приїхала машина, що підвозить воду. Однак в око впадає не тільки плакат на авто "Опора Росії", а сама машина. Якщо придивитись, то видно, що це досить стара вантажівка ще часів СРСР, такі часто у фільмах про Другу світову показують. Однак в кузові лежить величезна поіржавіла бочка, на якій написано вода.

На другому відео вже показують море. Вода на узбережжі досить чиста, без медуз, але й людей фактично немає. Пляж Азовського моря пустий у розпал серпневого сезону. Хоче ще до повномасштабного вторгнення тут відпочивало багато туристів, а зараз лише місцеві.

Що з водою в Маріуполі

З початку літа 2025 року ситуація з водою в окупованому Маріуполі стала критичною, адже зафіксовано обміління Старокримського водосховища. Відомо, що ще 24 липня у це водосховище почали перекидувати воду з Павлопольського водосховища, але це не дало результатів. Наразі наповнення Старокримського становить десь 25%. На його висохлому і потрісканому дні вже видно мертвих раків, молюсків та рибу.

Подача води здійснюється раз в кілька днів, але її якість жахлива. При цьому комунальна плата на воду не змінилась.

