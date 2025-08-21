Раніше там вирувало життя, а зараз порожнеча і розруха: на що Росія перетворила популярний курорт Чорного моря

До війни на пляжах Залізного порту було повно людей та веселощів

Російська армія взяла під тимчасовий контроль безліч популярних українських курортів, серед яких Кирилівка та Залізний Порт. Раніше в літні місяці тут не було де яблуку впасти: люди з раннього ранку займали місця на пляжах і насолоджувалися відпочинком. А потім сюди прийшов "русскій мір".

"Телеграф" дізнався, як у 2025 році у розпал літнього сезону виглядає один із найпопулярніших курортів Херсонської області. У мережі є відео, на якому показано безлюдний та дикий пляж колись квітучого Залізного порту.

Як виглядає курорт Залізний порт під окупацією у 2025 році

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну курорт Залізний Порт був справжньою перлиною Чорного моря. У літні місяці тут вирувало життя: пляжі були переповнені відпочивальниками, працювали кафе та ресторани, зони відпочинку та клуби, було чутно сміх і, а курортна атмосфера заряджала позитивом.

Залізний порт до війни

А після окупації Росія привела курортне селище в занепад. На відео, знятому у липні 2025 року, видно, що на пляжі зовсім нема людей. Там валяються водорості, а з піску стирчать металеві конструкції. У коментарях до відео люди наголошують, що купатися там заборонили.

Багато баз відпочинку були знищені, оскільки селище зазнає обстрілів. Нещодавно внаслідок атаки було зруйновано місцевий аквапарк.

Як змінився курорт Залізний порт під час окупації

Однак джерела в Telegram-каналі "Типовий Кривий Ріг" вважають, що росіяни цілеспрямовано руйнують українські підприємства та об’єкти, власники яких відмовляються працювати за їхніми законами.

