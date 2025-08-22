Пусті вулиці і будинки без світла. Як Росія знищила курорт-легенду Азовського моря (відео, фото)

Місто окуповано ще з 2022 року

Російська окупація знищила чимало українських курортів Азовського моря. Не виключенням став і Приморськ, Запорізької області.

У мережі вже з'явились свіжі кадри, як зараз виглядає місто та чи є там люди. Зауважимо, що офіційно Приморськ було окуповано у лютому 2022 року.

За понад три роки окупації колись популярне курортне місто перетворилось фактично на пустелю. На відео видно, що центр міста прибраний, більш-менш доглянутий, навіть вогонь на пам'ятнику жевріє, але в око впадає цікава деталь. Ролик знято в середині травня 2025 року — це початок сезон. Враховуючи сонячну погоду можна припустити, що оператор показує Приморськ вдень, однак людей немає.

Спочатку може здатись, що це просто кадри такі, але якщо вдивлятись в далечінь — жодної людини не видно. Складається враження, що центр міста пустий, і більше схожий на кадри з кіно.

Приморськ в окупації

Окрім відсутності людей, Приморськ вже майже рік спіткає інша біда — відсутність світла. Відомо, що 17 липня 2025 року частина міста залишилась без електропостачання через постійні атаки та не можливість оперативно відновлювати генерації. Окупанти просто не мають відповідних спеціалістів, повідомляло видання УНН.

Пізніше вже Reuters написав, що у серпні 2025 після чергової дронової атаки виникло масштабне знеструмлення регіону, зокрема і Приморська.

