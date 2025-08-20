Пусті пляжі та аквапарк. Росія продовжує вбивати курортне місто на Азовському морі (фото та відео)

Місто не впізнати

Бердянськ в окупації занепадає. Навіть у розпал літнього сезону, коли до захоплення міста Росією там було повно відпочивальників, зараз пусто та безлюдно.

Свіжі фото з окупованого міста опублікував Telegram-канал "Маріуполь.Спротив". Відпочивальників немає навіть у знаменитому Бердянському аквапарку.

Берегова лінія захаращена

Людей немає, попри казкову погоду

Росіяни викинули м'який знак з назви міста

Безлюдні вулиці міста

Також з'явилися свіжі відео з Бердянська. На всіх курортне місто вражає малолюдністю. Людей немає навіть біля моря. До того, море заполонили медузи.

До окупації РФ це місто у Запорізькій області, на узбережжі Азовського моря було гостинним курортом, яке щороку приймало тисячі туристів. Люди їхали туди заради теплого моря, широких піщаних пляжів та лікувальних грязей.

Місто мало розвинуту туристичну інфраструктуру, численні бази відпочинку та санаторії, луна-парк та аквапарк. Мальовнича набережна Бердянська, маяк на Бердянській косі та безтурботна атмосфера морського відпочинку знайомі та дорогі для багатьох українців.

Проте захопивши Бердянськ, Росія перетворила його на місто-привид. Більшість баз відпочинку та санаторіїв зруйновані або розграбовані, люди живуть під постійним тиском окупаційної влади. Замість шуму пляжних розваг та дитячого сміху, на вулицях військова техніка та російські солдати. Гостинний Бердянськ став закритою зоною з порушеною логістикою та зруйнованою інфраструктурою.

Як розповідав "Телеграф", Росія продовжує знищувати Залізний порт у Херсонській області. Українці згадують, яким улюблений курорт був до окупації.