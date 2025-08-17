Території, НАТО і не тільки: Путін передав Трампу вимоги для "завершення війни", що серед них

Список вимог складається з безлічі пунктів

Російський президент Володимир Путін після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом почали вимальовуватись контури вимог глави Кремля щодо закінчення війни в Україні. Серед них, зокрема, є й умова про офіційний статус російської мови у деяких частинах України чи по всій країні.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела, поінформовані про позицію Москви. Зазначається, що поки неясно, чи є пропозиції Путіна лише стартовим майданчиком для переговорів, чи це остаточна пропозиція.

Джерела підкреслили, що їхні знання про пропозиції Путіна в основному ґрунтуються на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і зазначили, що ці знання не є повними.

Так, серед можливих вимог є безліч пунктів:

Припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди точно не буде.

Повне виведення військ з боку України з Донецької та Луганської областей.

Росія може заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

Повернення під контроль України ділянок у Сумській та Харківській областях.

Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом.

Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.

Відмова України від вступу до НАТО.

Офіційний статус російської мови у деяких частинах України чи по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

