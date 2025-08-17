Території, НАТО і не тільки: Путін передав Трампу вимоги для "завершення війни", що серед них
Список вимог складається з безлічі пунктів
Російський президент Володимир Путін після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом почали вимальовуватись контури вимог глави Кремля щодо закінчення війни в Україні. Серед них, зокрема, є й умова про офіційний статус російської мови у деяких частинах України чи по всій країні.
Про це пише Reuters, посилаючись на джерела, поінформовані про позицію Москви. Зазначається, що поки неясно, чи є пропозиції Путіна лише стартовим майданчиком для переговорів, чи це остаточна пропозиція.
Джерела підкреслили, що їхні знання про пропозиції Путіна в основному ґрунтуються на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і зазначили, що ці знання не є повними.
Так, серед можливих вимог є безліч пунктів:
- Припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди точно не буде.
- Повне виведення військ з боку України з Донецької та Луганської областей.
- Росія може заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.
- Повернення під контроль України ділянок у Сумській та Харківській областях.
- Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом.
- Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.
- Відмова України від вступу до НАТО.
- Офіційний статус російської мови у деяких частинах України чи по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.
