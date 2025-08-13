США та Росія обговорили "ізраїльську модель" завершення війни: як виглядатиме карта України — ЗМІ

Тим часом Зеленський відкинув можливість передачі земель

США і Росія розглядають варіант припинення війни в Україні за зразком ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан. Такий підхід передбачає формальне збереження українських кордонів, але фактичний військовий та економічний контроль Кремля над частиною територій.

Про це пише "The Times". Такий сценарій передбачає створення російського керівного органу на ТОТ.

Він подібний до того, як Ізраїль керує палестинськими територіями, зайнятими в 1967 році. Водночас Україна формально зберігатиме свій суверенітет, але не матиме реального контролю над цими регіонами.

Джерело, близьке до Ради національної безпеки США, повідомило, що ідея була обговорена кілька тижнів тому між спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та російськими представниками. Віткофф, який також займається близькосхідним врегулюванням, ймовірно підтримує план, вважаючи його способом обійти норми Конституції України, що забороняють відчуження територій без загальнонаціонального референдуму.

Території, на яких РФ може встановити керівний орган за "ізраїльським принципом"

Український лідер Володимир Зеленський відкинув можливість передачі земель, проте прихильники "ізраїльської моделі" розглядають її як реальний механізм досягнення перемир'я після понад 3 років війни.

Міжнародний суд ООН визнав окупацію Ізраїлем незаконною, а в березні 2022 року закликав Росію негайно припинити бойові дії в Україні. Однак ці рішення залишилися невиконаними.

За даними британських журналістів, частина американських переговірників вважає, що такий сценарій лише відображає нинішню реальність, коли інші країни не готові напряму воювати з Росією. План передбачає визначення меж окупованих територій, які, за повідомленнями, Кремль прагне розширити перед зустріччю Путіна і Трампа на Алясці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України повідомив, що на зустрічі в Алясці 15 серпня Росія спробує переконати Дональда Трампа, що Україна стоїть на заваді миру. Через це Зеленський не був запрошений до переговорів.