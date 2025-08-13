Пʼять принципів завершення війни, вихід з Донбасу і не тільки. Головні заяви Зеленського після розмови з Трампом

Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом погодивп’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України.

Про це глава української держави заявив у Берліні 13 серпня в рамках спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцом. "Телеграф" розповість, про що саме казав Зеленський.

Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин, акцентував президент України.

Що це за принципи

Все що стосується України, має обговорюватися з Україною.

Ми маємо готувати тристоронній формат розмови.

Має бути припинення вогню.

Мають бути гарантії безпеки, дійсно надійні. Росія не може мати права вето щодо перспективи України в ЄС та НАТО.

Мирні переговори слід поєднувати з тиском.

Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь, додав президент

Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.

Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали, наголосив Зеленський

Розмова з Трампом та лідерами ЄС — що відомо

Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.

Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.

Раніше "Телеграф" писав, о котрій Трамп зустрінеться з Путіним.