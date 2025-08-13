Рус

Пʼять принципів завершення війни, вихід з Донбасу і не тільки. Головні заяви Зеленського після розмови з Трампом

Марина Іщенко
Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом погодивп’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України.

Про це глава української держави заявив у Берліні 13 серпня в рамках спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцом. "Телеграф" розповість, про що саме казав Зеленський.

Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин,

акцентував президент України.

Що це за принципи

  • Все що стосується України, має обговорюватися з Україною.
  • Ми маємо готувати тристоронній формат розмови.
  • Має бути припинення вогню.
  • Мають бути гарантії безпеки, дійсно надійні. Росія не може мати права вето щодо перспективи України в ЄС та НАТО.
  • Мирні переговори слід поєднувати з тиском.

Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь,

додав президент

Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.

Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали,

наголосив Зеленський

Розмова з Трампом та лідерами ЄС — що відомо

Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.

Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.

Раніше "Телеграф" писав, о котрій Трамп зустрінеться з Путіним.