Пʼять принципів завершення війни, вихід з Донбасу і не тільки. Головні заяви Зеленського після розмови з Трампом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом погодивп’ять принципів щодо завершення війни Росії проти України.
Про це глава української держави заявив у Берліні 13 серпня в рамках спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцом. "Телеграф" розповість, про що саме казав Зеленський.
Перед цією координаційною розмовою ми узгодили спільні п'ять принципів. Саме це формат перемовин,
Що це за принципи
- Все що стосується України, має обговорюватися з Україною.
- Ми маємо готувати тристоронній формат розмови.
- Має бути припинення вогню.
- Мають бути гарантії безпеки, дійсно надійні. Росія не може мати права вето щодо перспективи України в ЄС та НАТО.
- Мирні переговори слід поєднувати з тиском.
Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь,
Він зазначив, що мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію.
Санкції повинні бути й повинні бути посилені, якщо Росія не погодить на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, важливо, щоб вони спрацювали,
Розмова з Трампом та лідерами ЄС — що відомо
Нагадаємо, перед зустріччю президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпні без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.
Тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.
Раніше "Телеграф" писав, о котрій Трамп зустрінеться з Путіним.