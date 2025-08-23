Есть три сценария завершения войны. Дипломат назвал наиболее реалистичный

Россия может пойти на капитуляцию, но… Дипломат назвал условие

Существует лишь три возможных сценария завершения войны между Украиной и Россией, а главная задача сейчас, которая стоит перед нами и союзниками, — ослабить переговорные позиции главы Кремля и укрепить украинские.

Об этом заявил украинский дипломат, экспосол Украины в США Валерий Чалый в комментарии RadioNV.

"Главный вопрос — снизить переговорные позиции России и повысить наши. Вот это то, что может привести к миру", — объяснил дипломат. Он выделил три основных варианта развития событий: капитуляцию Украины, капитуляцию России или промежуточное решение.

Чалый уверен, что полная капитуляция Украины невозможна. "Мы не в такой слабой позиции, чтобы просто идти на полную капитуляцию. Тогда возникает вопрос: зачем это все? Зачем столько жертв? Они боролись и дальше борются за то, чтобы их дети и внуки жили в европейской стране, были защищены и не вернулись к войне".

Дипломат также считает нереальной капитуляцию России в нынешних условиях. Хотя он не исключает такую возможность в будущем при изменении стратегии главы РФ.

Самым вероятным Чалый называет третий сценарий – промежуточное решение. Она может привести к паузе продолжительностью от одного года до десяти лет. "Война же, пока есть такой режим, никуда не денется", — предостерег эксперт.

Валерий Чалый

Надо ослабить Россию настолько, чтобы она сделала шаги в своих требованиях. "А их требования не изменились. Они этими требованиями создают капитуляцию Украины, только теперь из-за переговорного процесса. Они хотят получить давление Америки", — добавил он.

