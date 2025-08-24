Були в полоні з 2022 року: в Україну повернулися колишній голова Херсона та журналіст (оновлено)

Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко повернувся з російського полону під час нового обміну. Крім того, із полону повернувся журналіст Дмитро Хилюк.

Про це повідомили місцеві видання Вгору та Міст із посиланням на племінницю Ніколаєнко Ганну Коршун-Самчук. Зазначається, що обмін проводили у форматі 146 на 146, але інші деталі видання не повідомили.

Як відомо, Миколаєнка взяли в полон 18 квітня 2022 року, після чого вже мертвий колаборант Кирило Стремоусов неодноразово пропонував йому співпрацювати. Коли окупанти дещо отримали відмову, пропозиції змінилися на погрози.

Зрештою його вивезли до Криму чи Росії і після листопада 2022 року про його долю було нічого не відомо. Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік та брав участь у подіях Революції Гідності.

upd Глава Офісу президента Андрій Єрмак пізніше підтвердив інформацію та показав перше відео з Миколаєнком.

Варто зазначити, що "Медійна ініціатива за права людини" повідомляє, що з полону також повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. 4 березня 2022 року він перебував у своєму будинку в селі Козаровичі Київської області, звідки його і викрали росіяни. Спочатку його утримували в колонії у Брянській області, а потім перевели до колонії у Володимирівську область.

Дмитро Хилюк

Хилюк після полону

Пізніше інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до України повернули прикордонника Віталія Гіренка, останнього захисника острова Зміїний. Він три з половиною роки провів у полоні.