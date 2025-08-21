Чи можливий "обмін територій"? Зеленський сказав, скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу

Зеленський пояснив позицію України щодо окупованих територій

Росія хоче, щоб Україна відмовилась від Донецької області. В останні дні підіймалось питання навіть так званого обміну територіями. Президент України Володимир Зеленський впевнений — заяви Росії про здатність окупувати Донеччину до кінця року — балачки.

Про це він говорив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній кореспондент "Телеграф". Він наголосив, що за час повномасштабного вторгнення Росія окупувала не ⅔ області, адже Крим та третину Донеччини вони захопили раніше. Зеленський оцінює кількість окупованої території Донецької області у 67-69% і на це росіянам знадобились чотири роки.

Щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля. Володимир Зеленський, президент України

Для президента Донеччина — частина сімейної історії. Під час 2-ї Світової війни дід Зеленського воював з нацистами за Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ. Таких сімей було багато. І для України загалом це болісний момент історії і частина життя.

Що з окупацією частини територій Харківщини, Сумщини, Миколаївщини

Розмовляючи з медіа про інші окуповані території президент висловився однозначно. Він вважає, що за кілька місяців росіян відкинуть з ділянок прикордоння на Сумщині.

Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, "рускіе" їх не отримають Володимир Зеленський, президент України

Що ж до Миколаївщини, то мова йде про Кінбурнську косу, яку вони начебто готові віддати. Президент зазначив, що вона потрібно росіянам для одного — блокувати море від України.

Підсумовуючи, Зеленський наголосив — юридично Україна не визнає окупацію, це його позиція, що стосується всіх тимчасово окупованих територій. Що ж до обміну територіями, президент вважає, що потрібно спочатку дізнатись що декларуватиме Росія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіян вдалось сповільнити на Донеччині та частково повернути території. Це пов'язано із тим, що з 2014 року цей регіон зміцнювався.