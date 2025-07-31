Жива, але досі в полоні: стало відомо, де окупанти утримують нашу колегу Ірину Левченко

Рідні вперше отримали лист від полоненої

Після майже двох з половиною років полону стало відомо, де саме росіяни утримують полонену українську журналісту з Мелітополя Ірину Левченко. Жінка вперше за цей час передала лист рідним через правозахисників.

Про це пише РІА Південь. Зауважимо, що 6 травня 2023 року росіяни без пояснень затримали подружжя Ірини та Олександра Левченків прямісінько посеред вулиці. На той момент журналістка, як і її чоловік, були пенсіонерами — жодною трудовою чи іншою діяльністю не займалися, мали проблеми зі здоров'ям.

Як зазначала сестра Ірини, спочатку журналістку утримували в Мелітополі:

"Нам передали, що вона тримається, жива, перебуває на території Мелітополя, вони її не вивезли. Передали, що годують двічі на день, двічі виводять на прогулянку і в туалет, сухпайок дають, а для жінок щось є на кшталт ліжка. Ось такі умови. Більше нічого неможливо дізнатися, питати ні в кого. Передають, що Ірина жива, а от про Сашка взагалі ми нічого не знаємо, живий чи вже ні. Бо хворів останнім часом".

Факт затримання російська сторона не підтверджувала. Але через рік з полону випустили Олександра. Про Ірину не було жодної інформації.

Олександр та Ірина Левченки

Проте кілька тижнів тому сестра полоненої журналістки отримала лист. У ньому Ірина Левченко вказує, що її утримують у Донецькому СІЗО, але можуть перевести до Сімферополя на суд. Як зазначають журналісти, залишається не відомим, за якою статтею її судитимуть.

Ірина Левченко

Нагадаємо, раніше ми писали, що рік тому загинув Андрій Топчій — захисник України та колишній журналіст видання "Телеграф". 20 квітня 2024 року чоловік прийняв свій останній бій в районі Роботиного Запорізької області.