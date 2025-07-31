Жива, але досі в полоні: стало відомо, де окупанти утримують нашу колегу Ірину Левченко
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Рідні вперше отримали лист від полоненої
Після майже двох з половиною років полону стало відомо, де саме росіяни утримують полонену українську журналісту з Мелітополя Ірину Левченко. Жінка вперше за цей час передала лист рідним через правозахисників.
Про це пише РІА Південь. Зауважимо, що 6 травня 2023 року росіяни без пояснень затримали подружжя Ірини та Олександра Левченків прямісінько посеред вулиці. На той момент журналістка, як і її чоловік, були пенсіонерами — жодною трудовою чи іншою діяльністю не займалися, мали проблеми зі здоров'ям.
Як зазначала сестра Ірини, спочатку журналістку утримували в Мелітополі:
"Нам передали, що вона тримається, жива, перебуває на території Мелітополя, вони її не вивезли. Передали, що годують двічі на день, двічі виводять на прогулянку і в туалет, сухпайок дають, а для жінок щось є на кшталт ліжка. Ось такі умови. Більше нічого неможливо дізнатися, питати ні в кого. Передають, що Ірина жива, а от про Сашка взагалі ми нічого не знаємо, живий чи вже ні. Бо хворів останнім часом".
Факт затримання російська сторона не підтверджувала. Але через рік з полону випустили Олександра. Про Ірину не було жодної інформації.
Проте кілька тижнів тому сестра полоненої журналістки отримала лист. У ньому Ірина Левченко вказує, що її утримують у Донецькому СІЗО, але можуть перевести до Сімферополя на суд. Як зазначають журналісти, залишається не відомим, за якою статтею її судитимуть.
Нагадаємо, раніше ми писали, що рік тому загинув Андрій Топчій — захисник України та колишній журналіст видання "Телеграф". 20 квітня 2024 року чоловік прийняв свій останній бій в районі Роботиного Запорізької області.