Росія віддала Україні 20 мертвих росіян у рамках обміну. У Путіна вже дали цинічний коментар

Володимир Зеленський надав докази

В Росії прокоментували те, що під час повернення тіл загиблих захисників України було виявлено тіла російських солдатів. Кремль не визнав цього факту, запустивши чергову байку про "українську пропаганду". Натомість президент України Володимир Зеленський надав докази.

Відповідну заяву зробив помічник президента та голова російської переговорної групи Володимир Мединський. За його словами, тіла росіян перевдягнених у форму ЗСУ могли виявити тільки в одному випадку.

"Припускаємо, що тіло нашого бійця просто підібрано на полі бою, а далі українські пропагандисти згадали методичку, якою їх навчали старші товариші",— сказав Мединський.

Він наголосив, що навіть пред'явлення документа одного з солдат — військового квитка старого зразка, не доказ. Адже в Росії їх наразі нібито взагалі не використовують.

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив, що серед тіл загиблих було виявлено щонайменше 20 росіян. І про це свідчать дані не тільки експертизи, а й паспорти та інші документи.

"Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їх стороні. Громадянин Ізраїля. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Вони підкидали нам трупи своїх громадян. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами", — розповів президент.

Паспорт громадянина РФ, який знайшли під час повернення тіл

Докази, що Кремль разом з тілами українців віддав і своїх солдат

Зеленський про тіла росіян під час повернення

Нагадаємо, що Україна та Росія під час другого раунду переговорів у Стамбулі домовились про обмін полоненими, тяжко пораненими та повернення тіл загиблих. Однак, попри намагання РФ зірвати це, Україна все ж отримала понад 6000 загиблих. Проте під час дослідження було виявлено, що серед них є загиблі росіяни.

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