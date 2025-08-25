Найвища людина світу жила в Україні і померла у 44 роки: пам'ятник "велетню" відкрили на його батьківщині

Ріст Леоніда становив понад 2 метри

В неділю, 24 серпня, на Житомирщині встановили пам’ятний знак на честь земляка Леоніда Стадника — найвищого українця, якого було внесено до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік помер 11 років тому. Чотири роки тому не стало "велетня" Ігора Вовковинського.

Леонід Стадник мав зріст 2 метри 54 сантиметри. У серпні 2007 року його визнали найвищою людиною світу. У 2009 році чоловік позбувся звання, відмовившись від процедури вимірювання зросту через надмірну увагу до своєї особи.

Пам'ятний знак на честь Леоніда Стадника

Як повідомляє "Суспільне", українця вшанували пам'ятним знаком біля його рідного села Подолянці Вільшанської громади, що неподалік Чуднова, на Житомирщині. Також об'єкт слугуватиме як туристична пам'ятка.

Фото: Суспільне. Житомир

Подолянці славляться тим, що родом звідси — Леонід Стадник, найвища людина світу у певний час. Відтепер буде пам'ятний знак на честь нашого земляка. Ідея полягала в тому, щоб бюджетні кошти взагалі не залучати, а зробити все народним методом Голова Вільшанської громади Сергій Мельник

Поруч із пам’ятним знаком Стаднику встановили вітраж із його особистими речами. Тут можна побачити сімейні фотографії, картину з побутовими сценами, створену художником, а також одяг і взуття, які належали Леоніду. На церемонії відкриття висловили вдячність доброчинцям, що допомогли з його виготовленням і тривалий час опікувалися сім’єю Стадників.

Фото: Суспільне. Житомир

Леонід Стадник — що про нього відомо

Леонід народився 5 серпня 1970 року в селі Подолянці Чуднівського району Житомирської області. Після закінчення Житомирського сільськогосподарського інституту працював ветеринаром. У 12 років, після операції з видалення доброякісної пухлини мозку, внаслідок пошкодження гіпофіза його організм почав аномально швидко рости. Зріст став причиною численних труднощів у повсякденному житті. Через хворобу ніг Леоніду було важко пересуватися. Спеціально для нього шили взуття 62-го розміру та одяг 70-го.

Леонід Стадник у дитинстві. Фото: Суспільне. Житомир

Сергій Мельник тримає взуття українського "велетня". Фото: Суспільне. Житомир

Помер Стадник 24 серпня 2014 року в рідному селі у віці 44 років від крововиливу в мозок. Похований 26 серпня на місцевому кладовищі.

Стадник і Віктор Ющенко у 2008 році. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

