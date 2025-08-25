Самый высокий человек мира жил в Украине и умер в 44 года: памятник "великану" открыли на его родине

Рост Леонида составлял более 2,5 метров

В воскресенье, 24 августа, на Житомирщине установили памятный знак в честь земляка Леонида Стадника — самого высокого украинца, внесенного в Книгу рекордов Гиннеса. Мужчина скончался 11 лет назад. Четыре года назад не стало "великана" Игоря Вовковинского.

Леонид Стадник имел рост 2 метра 54 сантиметра. В августе 2007 года его признали самым высоким человеком мира. В 2009 году мужчина лишился звания, отказавшись от процедуры измерения роста из-за чрезмерного внимания к своей личности.

Памятный знак в честь Леонида Стадника

Как сообщает "Суспильне", украинца почтили памятным знаком возле его родного села Подолянцы Ольшанской общины, что неподалеку от Чуднова, на Житомирщине. Также объект будет служить туристической достопримечательностью.

Фото: Суспильне. Житомир

Подолянцы славятся тем, что родом отсюда Леонид Стадник, самый высокий человек мира в определенное время. Теперь будет памятный знак в честь нашего земляка. Идея заключалась в том, чтобы бюджетные средства вообще не привлекать, а сделать все народным методом Председатель Ольшанской общины Сергей Мельник

Рядом с памятным знаком Стаднику был установлен витраж с его личными вещами. Здесь можно увидеть семейные фотографии, картину с бытовыми сценами, созданную художником, а также одежду и обувь, которые принадлежали Леониду. На церемонии открытия выразили благодарность благотворителям, которые помогли с его изготовлением и длительное время заботились о семье Стадников.

Фото: Суспильне. Житомир

Леонид Стадник – что о нем известно

Леонид родился 5 августа 1970 года в селе Подолянцы Чудновского района Житомирской области. После окончания Житомирского сельскохозяйственного института работал ветеринаром. В 12 лет, после операции по удалению доброкачественной опухоли мозга, вследствие повреждения гипофиза его организм начал аномально быстро расти. Рост стал причиной многочисленных затруднений в повседневной жизни. Из-за болезни ног Леониду было тяжело передвигаться. Специально для него шили обувь 62-го размера и одежду 70-го.

Леонид Стадник в детстве. Фото: Суспильне. Житомир

Сергей Мельник держит обувь украинского "великана". Фото: Суспильне. Житомир

Стадник умер 24 августа 2014 года в родном селе в возрасте 44 лет от кровоизлияния в мозг. Похоронен 26 августа на местном кладбище.

Стадник и Виктор Ющенко в 2008 году. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

