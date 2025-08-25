Самый высокий человек мира жил в Украине и умер в 44 года: памятник "великану" открыли на его родине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рост Леонида составлял более 2,5 метров
В воскресенье, 24 августа, на Житомирщине установили памятный знак в честь земляка Леонида Стадника — самого высокого украинца, внесенного в Книгу рекордов Гиннеса. Мужчина скончался 11 лет назад. Четыре года назад не стало "великана" Игоря Вовковинского.
Леонид Стадник имел рост 2 метра 54 сантиметра. В августе 2007 года его признали самым высоким человеком мира. В 2009 году мужчина лишился звания, отказавшись от процедуры измерения роста из-за чрезмерного внимания к своей личности.
Памятный знак в честь Леонида Стадника
Как сообщает "Суспильне", украинца почтили памятным знаком возле его родного села Подолянцы Ольшанской общины, что неподалеку от Чуднова, на Житомирщине. Также объект будет служить туристической достопримечательностью.
Подолянцы славятся тем, что родом отсюда Леонид Стадник, самый высокий человек мира в определенное время. Теперь будет памятный знак в честь нашего земляка. Идея заключалась в том, чтобы бюджетные средства вообще не привлекать, а сделать все народным методом
Рядом с памятным знаком Стаднику был установлен витраж с его личными вещами. Здесь можно увидеть семейные фотографии, картину с бытовыми сценами, созданную художником, а также одежду и обувь, которые принадлежали Леониду. На церемонии открытия выразили благодарность благотворителям, которые помогли с его изготовлением и длительное время заботились о семье Стадников.
Леонид Стадник – что о нем известно
Леонид родился 5 августа 1970 года в селе Подолянцы Чудновского района Житомирской области. После окончания Житомирского сельскохозяйственного института работал ветеринаром. В 12 лет, после операции по удалению доброкачественной опухоли мозга, вследствие повреждения гипофиза его организм начал аномально быстро расти. Рост стал причиной многочисленных затруднений в повседневной жизни. Из-за болезни ног Леониду было тяжело передвигаться. Специально для него шили обувь 62-го размера и одежду 70-го.
Стадник умер 24 августа 2014 года в родном селе в возрасте 44 лет от кровоизлияния в мозг. Похоронен 26 августа на местном кладбище.
Напомним, что 22 августа 2025 года не стало известного советского певца, родом из Украины. "Телеграф" сообщал, от чего в 78 лет умер Ярослав Евдокимов. Также узнайте, что известно о бывших женах, вдове и детях покойного артиста.