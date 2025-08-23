Арбітр став зіркою матчу, затьмаривши всіх футболістів ПСЖ: фото рефері облетіло весь світ

Французький рефері вразив усіх своєю фізичною формою

"Парі Сен-Жермен" зіграв матч 2-го туру Ліги 1 сезону 2025/26 проти "Анже" (1:0), проте зіркою гри став не футболіст, а рефері. До речі, українець Ілля Забарний, який у середині серпня приєднався до команди, у цій зустрічі залишився на лаві запасних.

У грі ПСЖ — "Анже" знадобилася заміна головного арбітра, повідомляє "Телеграф". У першому таймі Хакім Бен Ель-Хадж був змушений залишити поле через травму і його замінив Мікаель Лелеу.

У пряму трансляцію зустрічі потрапив момент, як Лелеу вдягає футболку. Мікаель засвітив на весь світ свої великі м’язи, а його фото миттю завірусилося в мережі. Користувачі жартують, що з таким суддею на полі стане менше фолів і набагато менше суперечок з арбітром.

41-річний арбітр найчастіше працює на матчах Ліги 2 – другий за силою футбольний дивізіон Франції. Минулого сезону він обслужив 17 матчів Ліги 2, у яких показав 56 жовтих та 6 червоних карток, а також призначив 7 пенальті.

Нагадаємо, Забарний перейшов до французького суперклубу, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі парижан. Очікувалося, що представник РФ залишить "Парі Сен-Жермен", проте він не хоче покидати клуб. І Забарний, і Сафонов так і не зіграли у грі проти "Тоттенгема" у Суперкубку УЄФА, українець навіть не потрапив у заявку на гру. Парижани здобули перемогу з рахунком 2:2 (4:3 за пенальті). І росіянин, і українець брали участь у церемонії нагородження, де між ними стався курйозний момент після того, як Ілля підняв Кубок.