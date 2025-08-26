Шахтарі у пастці під землею та постійні обстріли. Як живе прифронтове Добропілля зараз (фото, відео)

Місто менше, ніж за 10 км від фронту

Внаслідок російського обстрілу Добропілля було знеструмлено шахти. У пастці під землею опинилось 148 шахтарів. Ситуацію вже врегульовано, але місто щодня атакують окупанти і перебувати в ньому небезпечно.

"Телеграф" розповість, що зараз відбувається у Добропіллі та чому воно важливе для армії РФ. Зауважимо, що це місто всього за понад 9 км від лінії зіткнення.

Наразі Добропілля подекуди називають чи не найважливішою ціллю наступу росіян на Покровському напрямку, хоча взяти Покровськ "м'ясними" штурмами не вдалось. Але окупанти продовжують атакувати міста та нищити їх.

Добропілля на карті

Поточна ситуація у Добропіллі

Наразі відомо, що знеструмлення шахти ліквідували і шахтарів почали підіймати наверх. Їх переводять у безпечні зони. За деякими даними, один працівник загинув та ще кілька отримали поранення.

У ДТЕК підтвердили цю інформацію, додавши, що троє осіб поранені. Відомо, що через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулося знеструмлення.

"На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню", – повідомляють в ДТЕК.

Натомість голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець наголосив: станом на 14:30 всіх 148 гірників з обстріляних Росією шахт Добропільської громади піднято на поверхню.

Щодо поточної ситуації у місті можна сказати, що вже кілька місяців обстріли Добропілля значно посилились і чимало людей евакуювались з Добропілля. Однак Укрпошта і досі працює, як і деякі крамниці, аптеки тощо. До того ж продовжують працювати шахти з видобутку вугілля.

Добропілля після обрілу

У місті є електропостачання, хоча через обстріли воно досить нестабільне. З 11 серпня 2025 року в Добропіллі припинилося централізоване водопостачання через дефіцит кваліфікованого персоналу й неможливість підтримувати в робочому стані водозабір "Золотий Колодязь". Людям запропонували альтернативу — воду зі свердловин із власними станціями очистки. У деяких населених пунктах, зокрема Білицьке та Світлівський старостинський округ, подача води відсутня повністю.

Добропілля після обрілу

Чому Росія атакує Добропілля

Стратегічне положення та логістика

Добропілля розташоване біля ключової траси, яка з'єднує його з Краматорськом. Вона "живить" лінію оборони ЗСУ на цьому напрямку. Цю дорогу називають "трасою життя", яка відіграє ключову роль у постачанні та обороні, особливо з урахуванням міського логістичного вузла у Покровську. Росіяни намагаються взят під контроль як місто, так і трасу.

Добропілля на карті

Ще один шматочок Донбасу

Добропілля велике місто Донбасу, воно має стратегічне значення на рівні Покровська. Його окупація і поступове знищення дадуть Росії ще один "успіх в СВО". До того ж збільшать площу захоплених територій Донецької області.

Залякування людей

Атаки Росії на цивільних не тільки залякують людей, а й знищують інфраструктуру, важливу для їх життя. Удари по шахтах загрожують знищенню робочого місця. А чимало людей не виїжджають, бо мають стабільну роботу у шахті і зарплату.

