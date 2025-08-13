Росіян під Добропіллям втрамбовують у землю. Чим загрожує їхнє подальше просування (прогнози експертів)

"Телеграф" розповідає, коли можна буде робити певні висновки про прорив росіян біля Добропілля і які прогнози експертів

Російські війська активно штурмують позиції українських захисників у районі Добропілля на півночі від Покровська. За останні дні окупанти намагаються прорвати оборонні лінії ЗСУ на цьому стратегічно важливому напрямку.

Ворожі підрозділи застосовують тактику малих піхотних груп, які намагаються просочитися через українські позиції. Глава РФ стягнув до Донеччини понад 115 тисяч військових для проведення масштабного наступу на Покровськ. Чим загрожує такий суттєвий прорив на Донбасі і які населені пункти можуть стати наступною ціллю для росіян, з'ясовував "Телеграф".

Чи справді існує 18-метровий клин

"Росіяни вбили 18-кілометровий клин в українську оборону на північ від Покровська" протягом 10-11 серпня. За словами німецького військового аналітика Bild Юліана Рьопке, "у найближчі години вирішиться доля контрольованої Україною частини Донбасу".

ЗС РФ обійшли Добропілля і дісталися траси, яка з'єднує Дніпро зі Слов'янськом і Краматорськом. Якщо Україна не витіснить звідти противника, Слов'янськ і Краматорськ будуть відрізані від району Великого Дніпра, а постачання контингенту ЗСУ в Донецькій області доведеться здійснювати через Харків.

Що відбувається біля Допропілля станом на 12 серпня, DeepState

Аналітичний ресурс DeepState ввечері 11 серпня повідомив про стрімке просування ворога на Покровському напрямку. Згідно з оновленими картами бойових дій, ворог проник усередину українських територій приблизно на 10 кілометрів (за даними DeepState, ворог просунувся на близько 12 км, ще кілька кілометрів — сіра зона).

Глибина просування росіян поблизу Добропілля, DeepState

За допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти ворог здійснив просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку наступу. На відрізку свого шляху росіяни намагаються встановлювати свої позиції та закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках окупанти пролізли в населений пункт Веселе і проводять там накопичення.

В Об'єднаному стратегічному угрупованні військ "Дніпро" заперечували прорив фронту і характеризували ситуацію як "просочування малих груп противника".

Генштаб: росіяни прорвались у кілька населених пунктів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що росіяни прорвались під Добропіллям. "Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках", — повідомили у військовому відомстві.

Українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки", — зазначили в Генштабі.

Декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення.

"Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи". Генеральний штаб ЗСУ.

Рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

Чи загрожує прорив втратою Добропілля чи інших населених пунктів

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що "всі ці повідомлення про прориви на 18 кілометрів не відповідають дійсності". "Зараз проводяться стабілізаційні дії, щоб унеможливити подібні сценарії", — сказав він і додав, що коментувати ситуацію на фронті зараз можуть лише пресофіцери, а не аналітичні центри на кшталт DeepState. Про це він заявив у коментарі "Телеграфу".

Військовий експерт Іван Ступак, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно за лічені години може вирішитись доля Донбасу, сказав: "Я не прихильник позиції, що "все пропало, все сиплеться", за кілька годин все вирішиться, як пише Юліан Рьопке. Але я і не прихильник історій про рожеві окуляри на кшталт "все нормально, ми всіх перебили, ситуацію стабілізували". Я знаходжуся все ж таки посередині, але ближче до висновків, що все дуже погано на фронті", — сказав він.

Росіяни прорвалися "пішки", їх втрамбовують у землю

Іван Ступак, військовий експерт

Немає розуміння про масштаби прориву Іван Ступак

"Ми знаємо про глибину на 10 км, яку показав DeepState, а він не хайпує на цьому. Але ми не знаємо, наскільки масштабно вони (росіяни — Ред.) зайшли. Попередньо, наскільки я знаю, йдеться про пішаків, тобто військових не на техніці, які застрибнули на автівках якихось. Зараз їх виловлюють і трамбують у землю. Російське командування, без сумніву, це все бачить, і буде надсилати підкріплення, щоб посилити наступ і прорватись до Краматорська", — каже Іван Ступак.

На його думку, до п'ятниці ми зможемо побачити, що відбудеться далі. Якщо вдасться локалізувати цей прорив — зможемо видихнути з полегшенням. Якщо не вдасться до цього часу, то можна буде говорити про певні проблеми, але не в таких масштабах, як пише Рьопке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи є прорив фронту біля Добропілля і що там відбувається зараз, зі слів військових.