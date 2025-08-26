Шахтеры в ловушке под землей и постоянные обстрелы. Как живет прифронтовое Доброполье сейчас (фото, видео)

Город меньше, чем в 10 км от фронта

В результате российских обстрелов Доброполья были обесточены шахты. В ловушке под землей оказалось 148 шахтеров. Ситуация уже урегулирована, но город ежедневно атакуют оккупанты и находиться в нем опасно.

"Телеграф" расскажет, что сейчас происходит в Доброполье и почему оно важно для армии РФ. Заметим, что этот город всего более 9 км от линии столкновения.

В настоящее время Доброполье иногда называют едва ли не самой важной целью наступления россиян на Покровском направлении, хотя взять Покровск "мясными" штурмами не удалось. Но оккупанты продолжают атаковать города и уничтожать их.

Доброполье на карте

Текущая ситуация в Доброполье

Сейчас известно, что обесточивание шахты ликвидировали и шахтеров начали поднимать наверх. Их переводят в безопасные зоны. По некоторым данным, один работник погиб и еще несколько получили ранения.

В ДТЭК подтвердили эту информацию, добавив, что три человека ранены. Известно, что из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.

"В то время под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность", — сообщают в ДТЭК.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец подчеркнул: по состоянию на 14:30 все 148 горняков из обстрелянных Россией шахт Добропольской общины подняты на поверхность.

Относительно текущей ситуации в городе можно сказать, что уже несколько месяцев обстрелы Доброполья значительно усилились и многие эвакуировались из Доброполья. Однако Укрпочта до сих пор работает, как и некоторые магазины, аптеки и т.д. К тому же, продолжают работать шахты по добыче угля.

Доброполье после обрела

В городе есть электроснабжение, хотя из-за обстрелов оно достаточно нестабильное. С 11 августа 2025 года в Доброполье прекратилось централизованное водоснабжение из-за дефицита квалифицированного персонала и невозможности поддерживать в рабочем состоянии водозабор "Золотой Колодец". Людям предложили альтернативу – вода из скважин с собственными станциями очистки. В некоторых населенных пунктах, в частности, Белицкий и Светловский Старостинский округ, подача воды отсутствует полностью.

Доброполье после обрела

Почему Россия атакует Доброполье

Стратегическое положение и логистика

Доброполье расположено у ключевой трассы, которая соединяет его с Краматорском. Она "питает" линию обороны ВСУ в этом направлении. Этот путь называют "трассой жизни", которая играет ключевую роль в снабжении и обороне, особенно с учетом городского логистического узла в Покровске. Россияне пытаются взять под контроль как город, так и трассу.

Доброполье на карте

Еще один кусочек Донбасса

Доброполье большой город Донбасса, он имеет стратегическое значение на уровне Покровска. Его оккупация и постепенное уничтожение дадут России еще один "успех в СВО". К тому же увеличат площадь захваченных территорий Донецкой области.

Запугивание людей

Атаки России на гражданских не только запугивают людей, но и уничтожают инфраструктуру, важную для их жизни. Удары по шахтам угрожают уничтожению рабочего места. А многие не уезжают, потому что имеют стабильную работу в шахте и зарплату.

