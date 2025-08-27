Малі зарплати та дуже високі ціни. Як українці виживають фінансово в російській окупації

Найважче пенсіонерам

Мелітополь перебуває в окупації вже понад три роки — це місто у Запорізькій області росіяни захопили в перші дні повномасштабного вторгнення. Робота в місті є, але зароблених грошей вистачає лише на найнеобхідніше.

Зарплати в окупованому Мелітополі

Про це розповідає "РІА Південь", яке проаналізувало середні зарплати в окупованому місті й ціни на базові потреби людини. На вкраденому росіянами підприємстві "Мелітопольський хлібокомбінат" та заводах міста окупанти платять у середньому 35–60 тисяч рублів (18 000 — 30 000 гривень). У торгівлі можна заробити приблизно 35 000 рублів (близько 18 тисяч гривень).

Зарплати на хлібокомбінаті Мелітополя

Грошей вистачає лише на базові потреби

Як розповідають жителі Мелітополя, ціни в місті вищі, ніж у сусідніх регіонах. Орендна плата висока — ціна на оренду однокімнатної квартири стартує 25 тисяч рублів (12 800 грн). Продукти дорожчі, ніж у Маріуполі чи навіть у Росії. Одяг жителі окупованого міста їздять купувати у Крим, адже там він значно дешевший. З липня цього року у Мелітополі на 25–40% зросли комунальні тарифи.

В магазинах дуже високі ціни, набагато дорожчі, ніж у нас у Маріуполі. Наприклад, сир, я дуже люблю сир, який я беру в Маріуполі, він коштує 850 рублів, тут він коштує трохи більше 1000 рублів. Той сир, який я беру в Маріуполі за 1000 рублів, тут коштує майже 1500 рублів. Ну дуже різняться ціни, — розповіла блогерка Ліля, яка приїхала по роботі з Маріуполя у Мелітополь

На що вистачає пенсії у Мелітополі

Окупати виплачують жителям пенсії у розмірі 12–13 тисяч рублів (трохи більше 6000 гривень). Цих грошей вистачає лише на продукти, елементарні ліки та оплату комуналки.

Ще одна проблема для літніх жителів Мелітополя — постійне здорожчання медикаментів та медичних послуг. Багато з них декларуються як безкоштовні, проте на ділі треба платити. Жити більш-менш пристойно в окупації можуть лише колаборанти та люди, наближені до окупаційної адміністрації.

