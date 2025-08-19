Мелітополь буде без хліба? Як насправді виглядають поля окупованих територій

Посуха та підрив Каховської ГЕС зробили свою справу

Російська окупація знищує не тільки курортні міста, а й звичайні промислові. Так, до прикладу, у мережі показали, як насправді виглядають поля в Мелітополі.

Відповідне відео опублікував місцевий блогер у Тік Ток. Зазначається, що ролики зняті у серпні 2025 року.

На відео показано, що більшість полів Мелітополя залишились без врожаю. Адже сильна посуха навесні та влітку навіть не дала культурам нормально зійти. На одному з роликів чоловік показав поле соняшників, які навіть вище колін не піднялись, а як почали квітнути зав'яли. На іншому ролику пшениця — ситуація схожа, адже навіть не утворились колоски і врожай засох.

"Ви просто подивіться. Колосків немає, врожаю немає. Це не будуть косити, просто переорють і все", — йдеться у відео.

На відео чоловік розповідав, що саме так зараз у Мелітополі виглядає 9 з 10 полів. Фактично цього року врожаю немає, а те, що є — переважно озима. За словами автора відео, цей рік видався досить посушливим, майже не було дощів та опадів.

Що вплину на неврожай в Мелітополі

Основну роль в посусі відіграли не опади, а підрив Каховської ГЕС окупантами у 2023 році. З того часу суттєво змінилось зрошення сільськогосподарських земель у Херсонській, Запорізькій та частково Дніпропетровській областях.

Мелітополь на карті

Тому значна частина полів Мелітополя також постраждали, адже після підриву греблі рівень води у водосховищах сильно впав. Вже в перший же рік зафіксувалось зниження врожайності соняшників, кукурудзи тощо. Південь країни, де панував посушливий клімат, втрати одне з найбільших джерел зрошення.

