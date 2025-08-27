Укр

Маленькие зарплаты и очень высокие цены. Как украинцы выживают финансово в российской оккупации

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жители города вынуждены выживать в условиях высоких цен и маленьких доходов Новость обновлена 27 августа 2025, 10:15
Жители города вынуждены выживать в условиях высоких цен и маленьких доходов. Фото Коллаж "Телеграф"

Тяжелее всего пенсионерам

Мелитополь находится в оккупации уже более трех лет – этот город в Запорожской области россияне захватили в первые дни полномасштабного вторжения. Работа в городе есть, но заработанных денег хватает только на самое необходимое.

Зарплаты в оккупированном Мелитополе

Об этом рассказывает "РІА Південь", проанализировавший средние зарплаты в оккупированном городе и цены на базовые потребности человека. На украденном россиянами предприятии "Мелитопольский хлебокомбинат" и заводах города оккупанты платят в среднем 35-60 тысяч рублей (18 000 — 30 000 гривен). В торговле можно заработать примерно 35 тысяч рублей (около 18 тысяч гривен).

Зарплаты на хлебокомбинате Мелитополя 2025 год
Зарплаты на хлебокомбинате Мелитополя

Денег хватает только на базовые нужды

Как рассказывают жители Мелитополя, цены в городе выше, чем в других регионах. Арендная плата высока – цена на аренду однокомнатной квартиры стартует 25 тысяч рублей (12 800 грн). Продукты дороже, чем в Мариуполе или даже в России. Одежду жители оккупированного города ездят покупать в Крым, ведь там она значительно дешевле. С июля этого года в Мелитополе на 25–40% выросли коммунальные тарифы.

В магазинах очень высокие цены, намного более дорогие, чем у нас в Мариуполе. К примеру, сыр, я очень люблю сыр, который я беру в Мариуполе, он стоит 850 рублей, здесь он стоит чуть больше 1000 рублей. Тот творог, который я беру в Мариуполе за 1000 рублей, здесь стоит почти 1500 рублей. Ну очень разнятся цены, — рассказала блогер Лиля, которая приехала по работе из Мариуполя в Мелитополь

На что хватает пенсии в Мелитополе

Оккупанты выплачивают жителям пенсии в размере 12–13 тысяч рублей (чуть больше 6000 гривен). Этих денег хватает только на продукты, элементарные лекарства и оплату коммуналки.

Еще одна проблема для пожилых жителей Мелитополя — постоянное подорожание медикаментов и медицинских услуг. Многие декларируются как бесплатные, однако на деле нужно платить. Жить более или менее прилично в оккупации могут только коллаборанты и люди, приближенные к оккупационной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство полей Мелитополя остались без урожая. Ведь сильная засуха весной и летом даже не дала культурам нормально взойти.

Теги:
#Зарплата #Деньги #Мелитополь #Оккупация