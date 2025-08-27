Маленькие зарплаты и очень высокие цены. Как украинцы выживают финансово в российской оккупации

Тяжелее всего пенсионерам

Мелитополь находится в оккупации уже более трех лет – этот город в Запорожской области россияне захватили в первые дни полномасштабного вторжения. Работа в городе есть, но заработанных денег хватает только на самое необходимое.

Зарплаты в оккупированном Мелитополе

Об этом рассказывает "РІА Південь", проанализировавший средние зарплаты в оккупированном городе и цены на базовые потребности человека. На украденном россиянами предприятии "Мелитопольский хлебокомбинат" и заводах города оккупанты платят в среднем 35-60 тысяч рублей (18 000 — 30 000 гривен). В торговле можно заработать примерно 35 тысяч рублей (около 18 тысяч гривен).

Зарплаты на хлебокомбинате Мелитополя

Денег хватает только на базовые нужды

Как рассказывают жители Мелитополя, цены в городе выше, чем в других регионах. Арендная плата высока – цена на аренду однокомнатной квартиры стартует 25 тысяч рублей (12 800 грн). Продукты дороже, чем в Мариуполе или даже в России. Одежду жители оккупированного города ездят покупать в Крым, ведь там она значительно дешевле. С июля этого года в Мелитополе на 25–40% выросли коммунальные тарифы.

В магазинах очень высокие цены, намного более дорогие, чем у нас в Мариуполе. К примеру, сыр, я очень люблю сыр, который я беру в Мариуполе, он стоит 850 рублей, здесь он стоит чуть больше 1000 рублей. Тот творог, который я беру в Мариуполе за 1000 рублей, здесь стоит почти 1500 рублей. Ну очень разнятся цены, — рассказала блогер Лиля, которая приехала по работе из Мариуполя в Мелитополь

На что хватает пенсии в Мелитополе

Оккупанты выплачивают жителям пенсии в размере 12–13 тысяч рублей (чуть больше 6000 гривен). Этих денег хватает только на продукты, элементарные лекарства и оплату коммуналки.

Еще одна проблема для пожилых жителей Мелитополя — постоянное подорожание медикаментов и медицинских услуг. Многие декларируются как бесплатные, однако на деле нужно платить. Жить более или менее прилично в оккупации могут только коллаборанты и люди, приближенные к оккупационной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство полей Мелитополя остались без урожая. Ведь сильная засуха весной и летом даже не дала культурам нормально взойти.