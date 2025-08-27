Військові закликають закрити ЦПК, в якому називають українських воїнів "московськими гнидами"

Центр протидії корупції має дати оцінку висловлюванням своєї виконавчої директорки

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк назвала "московською гнидою" українського військового-добровольця Кирила Марусова, який з 2022 року воює у найгарячіших місцях фронту. Якщо колеги поділяють її позицію, то ЦПК потрібно закривати як ворожу структуру. Про це написав військовослужбовець Олександр Ігнатьєв, опублікувавши відео інциденту.

Військовий дорікнув Каленюк, що вона переховує від мобілізації свого військовозобов’язаного чоловіка, але при цьому дозволяє собі принижувати честь та гідність українських військових. Ігнатьєв розповів, що захисник, на чию адресу вилаялась Каленюк, захищає країну з перших днів великої війни.

"Це Кирило Марусов. Доброволець. Пішов в 22 році на війну, коли її (Каленюк – ред.) колеги ховалися в ЄС та Штатах. Йому було 24 роки, коли призовний вік був 27. Міг не йти і сховатися, як чоловік Каленюк. Але він пішов. І з перших днів війни – в найгарячіших місцях. Мощун, Горенка… ССО "Азов" Київ. Вибивав підарів з-під Києва. Потім воював під Бахмутом Каленюк запитувала, "хто цей "тітушка", який прийшов на суд проти зрадника-НАБУшника, та назвала його "московською гнидою"", – написав Ігнатьєв.

Він закликав Центр протидії корупції дати оцінку висловлюванням своєї виконавчої директорки.

"Якщо ЦПК розділяюють позицію Каленюк щодо українських захисників та як і вона, вважають наших воїнів "російськими гнидами", ЦПК треба закривати. Це ворожа структура", – написав він.

Військовий зазначив, що він досі він мовчав, незважаючи на низку негативних фактів щодо антикорупціонерів. Але коли захищають відвертого зрадника, а побратима називають "московською гнидою" – мовчати не буде, зазначив він.

"Я не рахую, хто скільки з професійних "активістів" вкрав міжнародних грантів. Не обговорюю куплений головою ЦПК Шабуніним будинок в США у війну. І мовчав, коли дізнався, що він сп*здив автівку, яку волонтери передали на фронт. Але, коли людина, яка позиціонує себе представницею громадянського суспільства та борцем з корупцією, з піною навколо рота захищає відвертого зрадника, а мого побратима називає "московською гнидою" – мовчати не буду", – підсумував Ігнатьєв.

Як повідомлялося, 25 серпня Київський апеляційний суд розглядав оскарження запобіжного заходу топ-посадовцю НАБУ Руслану Магамедрасулову, який звинувачується у державній зраді: разом з батьком торгував коноплею з Дагестаном (росія). За повідомленнями ЗМІ, на засіданні були присутні військові з плакатами.