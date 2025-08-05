ЦПК Шабуніна допомагає працювати агентам рф, – Іванов

Іванов розшифрував по пунктах, чому дії Шабуніна можуть кваліфікуватися саме у такий спосіб.

Віталій Шабунін допомагає уникнути покарання одному з топ-посадовців НАБУ, який разом з батьком торгував з рф. У Центрі протидії корупції цілком розуміють, що дії затриманих НАБУшників спрямовані на підтримку росії, але ЦПК це жодним чином не зупиняє.

Про це написав відомий блогер Сергій Іванов.

"Спостерігаючи за розвитком ситуації довкола заарештованого за співпрацю з росією НАБУшника Магамедрасулова, я фіксую спробу Шабуніна допомогти ворожому "кроту" уникнути покарання. І як би Шабунін не звик до безкарності, потурання держзрадникам – це вже серйозний прорахунок. Це вже не просто подвійні стандарти, а свідоме відбілювання державних зрадників. Впевнений, вони цілком свідомі, що дії затриманих НАБУшників спрямовані на підтримку росії, але ЦПК це жодним чином не зупиняє", – написав він.

Іванов розшифрував по пунктах, чому дії Шабуніна можуть кваліфікуватися саме у такий спосіб.

По-перше, зазначив він, топ-посадовець НАБУ Магамедрасулов торгував з рф (Дагестаном) коноплею.

"Коли його взяли під варту, Шабунін вдався до відвертого газлайтингу: "Не з Дагестаном, а з Узбекистаном, ви неправильно чуєте". На те, що відповідні документи гугляться буквально за хвилину, йому традиційно чхати. Думка про те, що правоохоронцю прямо заборонено займатися такою діяльністю і що за такі дії передбачена відповідальність, світлу голову Шабуніна не відвідує взагалі", – повідомив Іванов.

По-друге, батько Магамедрасулова має російський паспорт, наголосив блогер. У той же час, його мати – окрім рф ще й "громадянка ДНР", отримує там пенсію, а у вільний час обливає брудом Сили Оборони та Україну в соцмережах.

По-третє, зазначив Іванов, Шабунін з ЦПК чомусь геть не вбачають нічого страшного в тому, що топ-посадовець НАБУ замість роботи у прифронтовому регіоні під час війни відпочиває по пляжах Тенерифе.

По-четверте, наголосив він, регулярні контакти Магамедрасулова з ОПЗЖ та спроби отримати доступ до кримінальних проваджень по оборонці теж не привертають увагу Шабуніна.

"Скажіть, а з яких пір у нашому суспільстві стало прийнятним відбілювання офіційно викритої російської агентури? Ще рік тому навіть за натяк на подібне людина автоматично безповоротно отримувала статус "р*сня" та маргіналізувалася. Такими темпами до наявного букету статей Шабуніна додасться ще одна – пособництво державі-агресору. І тоді можна буде офіційно розшифровувати абревіатуру "ЦПК" як "Центр Підтримки "Кротів", – підсумував Іванов.

Яке відомо, 11 липня 2025 року ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині. 15 липня Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для нього – особисте зобов’язання терміном до 20 серпня.