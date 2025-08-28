Росія вдарила по українському військовому кораблю: яких збитків завдано

Вже відомом про одного загиблого

Росія вдарила по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України. Відомо, що загинув один член екіпажу.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає LIGA.net. Зазначається, що наразі триває усунення наслідків атаки.

За словами Плетенчука, дійсно один корабель ВМС ЗСУ пошкоджено внаслідок російської атаки. Під час удару переважна частина екіпажу перебувала в безпеці. Наразі проводиться пошук кількох військових моряків.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", – заявив Плетенчук.

Речник ВМС підтвердив, що один член екіпажу загинув, кілька поранено. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Корабель "Сімферополь"

Водночас в Міноборони РФ наголосили, що росіяни атакували корабель "Сімферополь". І він "затонув внаслідок удару", однак українська сторона це не підтверджувала. Зазначається, що атака була здійснена нібито в гирлі річки Дунай за допомогою безекіпажного катера.

Що відомо про корабель "Сімферополь"

"Сімферополь" — це середній розвідувальний корабель (радіоелектронна розвідка). Був спущений на воду 23 квітня 2019 року в Києві. Цікаво, що назва "Сімферополь" — символічна, адже вона наголошує на тому, що "Крим — це Україна".

Характеристика:

Водотоннажність — 1 220 т

Швидкість — 11,6 вузла (22 км/год)

Дальність плавання — до 7 200 морських миль

Автономність — 28 діб

Екіпаж — 29 осіб.

Корабель "Сімферополь"

Цей корабель оснащений станцією радіотехнічної розвідки "Мельхіор" з максимальною дальністю до 450 км та можливістю відстежувати до 200 цілей. У липні 2023 року — корабель отримав артилерійську установку АК-306 (30-мм Gatling).

За офіційними даними, наразі в Україні лише один корабель із назвою "Сімферополь".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кремлі назвали цілі, по яких били в Києві під час атаки 28 серпня.