Россия ударила по украинскому военному кораблю: какой ущерб нанесен

Уже известно об одном погибшем

Россия ударила по кораблю "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Известно, что погиб один член экипажа.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает LIGA.net. Отмечается, что продолжается устранение последствий атаки.

По словам Плетенчука, действительно один корабль ВМС ВСУ поврежден в результате российской атаки. При ударе подавляющая часть экипажа находилась в безопасности. В настоящее время проводится поиск нескольких военных моряков.

"Об информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", — заявил Плетенчук.

Спикер ВМС подтвердил, что один член экипажа погиб, несколько ранены. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Корабль "Симферополь"

В то же время в Минобороны РФ отметили, что россияне атаковали корабль "Симферополь". И он "затонул в результате удара", однако украинская сторона это не подтверждала. Отмечается, что атака была предпринята якобы в устье реки Дунай с помощью безэкипажного катера.

Что известно о корабле "Симферополь"

"Симферополь" — это средний разведывательный корабль (радиоэлектронная разведка). Был спущен на воду 23 апреля 2019 в Киеве. Интересно, что название "Симферополь" — символическое, ведь оно подчеркивает, что "Крым — это Украина".

Характеристика:

Водоизмещение — 1 220 т

Скорость — 11,6 узла (22 км/ч)

Дальность плавания — до 7 200 морских миль

Автономность — 28 суток

Экипаж — 29 человек.

Корабль "Симферополь"

Корабль оснащен станцией радиотехнической разведки "Мельхиор" с максимальной дальностью до 450 км и возможностью отслеживать до 200 целей. В июле 2023 года корабль получил артиллерийскую установку АК-306 (30-мм Gatling).

По официальным данным, в Украине только один корабль с названием "Симферополь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле назвали цели, по которым били в Киеве во время атаки 28 августа.