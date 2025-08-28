У Путіна назвали цілі, по яких били в Києві: цинізм зашкалює
Кількість загиблих і постраждалих росте
Прессекретар очільника Росії Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву щодо масованої атаки по Україні 28 серпня. Не забув згадати і переговори.
Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова Пєскова. Він наголосив, що наразі жодних домовленостей про припинення повітряних атак не було.
У Кремлі підкреслили, що Росія успішно завдає ударів по "військовій інфраструктурі України". Але, попри свою відкриту агресію, "зберігає зацікавленість" до продовження переговорів. Поєднання цих двох висловів в одному реченні, що й зробив Пєсков, виглядає досить дивним і цинічним.
Особливо враховуючи те, що масштаби атаки по Україні 28 серпня аж ніяк не назвеш "ударами по військових об'єктах". Російські ракети, дрони влучили в багатоповерхівки в столиці, кількість постраждалих продовжує рости. Але в Росії в цьому не вбачають проблеми, а тим паче перешкоди для "переговорів".
Ба більше, там підкреслюють нібито "нормальність" терору, адже "домовленостей про повітряне перемир'я не було". Тим часом в Києві і ще кількох містах України продовжують розбирати завали і діставати з-під них загиблих.
Деталі атаки 28 серпня
У ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінниччині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.
У Києві після масованої ракетно-дронової атаки ворога загинуло 15 осіб, серед них четверо дітей. Ще 50 осіб постраждали.
Раніше "Телеграф" розповідав, що за останній тиждень Росія била по семи областях, одна з цілей — енергетика.