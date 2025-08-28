У Путіна назвали цілі, по яких били в Києві: цинізм зашкалює

Кількість загиблих і постраждалих росте

Прессекретар очільника Росії Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву щодо масованої атаки по Україні 28 серпня. Не забув згадати і переговори.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на слова Пєскова. Він наголосив, що наразі жодних домовленостей про припинення повітряних атак не було.

У Кремлі підкреслили, що Росія успішно завдає ударів по "військовій інфраструктурі України". Але, попри свою відкриту агресію, "зберігає зацікавленість" до продовження переговорів. Поєднання цих двох висловів в одному реченні, що й зробив Пєсков, виглядає досить дивним і цинічним.

Особливо враховуючи те, що масштаби атаки по Україні 28 серпня аж ніяк не назвеш "ударами по військових об'єктах". Російські ракети, дрони влучили в багатоповерхівки в столиці, кількість постраждалих продовжує рости. Але в Росії в цьому не вбачають проблеми, а тим паче перешкоди для "переговорів".

Наслідки атаки на Київ, фото Ян Доброносов

Постраждалий будинок, фото Ян Доброносов

Ба більше, там підкреслюють нібито "нормальність" терору, адже "домовленостей про повітряне перемир'я не було". Тим часом в Києві і ще кількох містах України продовжують розбирати завали і діставати з-під них загиблих.

Деталі атаки 28 серпня

У ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінниччині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

Згоріле авто, фото Ян Доброносов

Багатоповерхівка після удару по Києву, фото Ян Доброносов

У Києві після масованої ракетно-дронової атаки ворога загинуло 15 осіб, серед них четверо дітей. Ще 50 осіб постраждали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за останній тиждень Росія била по семи областях, одна з цілей — енергетика.