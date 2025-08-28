Росіяни знищили Інтерсіті: скільки коштує один такий поїзд та скільки їх є в Україні

"Телеграф" розповідає про наслідки атаки, чому в Україні так мало поїздів "Інтерсіті" та скільки планується закупити

Російські війська цієї ночі здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу Укрзалізниці. Згорів поїзд Інтерсіті, який мав сьогодні курсувати маршрутом Київ-Харків.

"Телеграф" розповідає, скільки насправді коштують швидкісні поїзди України, чому їх так мало та за які гроші держава планує розширити парк Інтерсіті до 32 одиниць.

Фото згорілого поїзда "Укрзалізниці"

Дванадцять поїздів на всю країну — це мало чи багато?

Зараз парк швидкісних поїздів Укрзалізниці складається з 12 одиниць: 10 поїздів Hyundai та 2 поїзди Skoda. Перші потяги нового зразка з'явилися в Україні напередодні Євро-2012, коли країна готувалася приймати чемпіонат Європи з футболу.

Перші поїзди Інтерсіті+ почали курсувати 27 травня 2012 року. Тоді вони з'єднали Київ з Харковом та Львовом. Контракт на 10 корейських поїздів обійшовся у 307 мільйонів доларів, тобто кожен Hyundai коштував понад 30 мільйонів доларів.

Які Інтерсіті є в Україні і як вони виглядають

Основу парку становлять електропоїзди Hyundai Rotem HRCS2 корейського виробництва. Електропоїзд Hyundai Rotem HRCS2 складається з 9 вагонів, а його конструкційна швидкість становить 176 км/год. Для пасажирських перевезень в Україні поїзди курсують зі швидкістю до 160 км/год.

Електропоїзд Hyundai Rotem HRCS2

Як виглядає Інтерсіті всередині

Окрім корейців, в Україні також курсують два двоповерхові електропоїзди чеської компанії Skoda EJ 675.

Як виглядає поїзд Skoda EJ 675

Skoda EJ 675 всередині - як виглядає

Ці потяги обслуговують маршрути між найбільшими містами України — Києвом, Харковом, Львовом, Дніпром, Одесою та Запоріжжям. Всі 12 поїздів обладнані системами Wi-Fi.

Сходи на другий поверх у Skoda EJ 675

Україні необхідні ще поїзди — які плани в Укрзалізниці

Попри те, що росіяни регулярно атакують залізничну інфраструктуру та рухомий склад, Укрзалізниця працює над закупівлями додаткових складів для України, адже наразі попит на пасажироперевезення більший, ніж може забезпечити залізниця.

З 2024 року держкомпанія веде переговори з корейцями про закупівлю ще 20 поїздів Hyundai Rotem вартістю близько 16 мільйонів доларів за кожен. Загальна вартість програми становитиме приблизно 400 мільйонів доларів. У ціну включене також сервісне обслуговування.

Верховна Рада вже ратифікувала Рамкову угоду з урядом Республіки Корея. Це відкриває можливість отримати кредит від Фонду економічного розвитку та співробітництва. За попередніми домовленостями, після підписання угоди перші поїзди можуть бути поставлені в Україну за 18-24 місяці після підписання контракту.

Коли чекати нові поїзди

Повне постачання всіх 20 нових поїздів очікується протягом 3-4 років. Таким чином, перші Hyundai можуть з'явитися в Україні в кінці 2027 — на початку 2028 року.

Якщо плани Укрзалізниці здійсняться, парк швидкісних поїздів зросте з нинішніх 12 до 32 одиниць. Це дозволить розширити географію маршрутів та збільшити частоту курсування Інтерсіті по країні.

