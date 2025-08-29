40 км миру чи втрати? Як ідея Європи ставить Україну під удар

Європейські дипломати порівнюють ідею із розділенням Німеччини під час холодної війни, а не з ситуацією з Кореями

В Європі продовжують шукати шляхи припинення війни. Пропонують черговий план, який ймовірно пов'язаний із територіальними поступками — цього разу для створення буферної зони у 40 кілометрів на лінії фронту. Її могли б патрулювати миротворці.

Про такий план пише Politico, посилаючись на слова п'яти дипломатів. Це лише один з сценаріїв, який обговорюється, адже думки щодо глибини зони розходяться та неясно, як відреагує Україна, адже це може означати поступки територією. Росія не демонструє бажання закінчувати війну, продовжуючи атаки по цивільному населенню, а США, виглядає, взагалі дистанціювались від обговорення.

Буферна зона у 40 кілометрів по лінії фронту

Буферна зона у 40 км, яка зачіпає тільки підконтрольну Україні територію

Хто і якими силами охоронятиме таку зону

Роль миротворців, ймовірно, візьмуть на себе британські й французькі війська. Обговорюють від 4 до 60 тисяч військових, але союзники не поспішають давати зобов’язання. Польща й Німеччина вже висловили скепсис, побоюючись, що це лише послабить оборону східного флангу НАТО. Жодна країна не взяла на себе зобов'язань, а США висловились проти присутності своїх військових. Гарантії безпеки від цієї країни будуть мінімальними. У Європі очікують, що левову задачу з оборони візьме на себе Україна. Росія також заявляла про створення буферних зон вздовж кордону з Україною, але деталі невідомі.

Уявна лінія буферної зони по кордону

Ризики для України, які не можна ігнорувати

Створення буферної зони може зіграти навпаки, створивши ризик ще одного вторгнення.

Створення буферної зони може фактично поставити українські міста під ще більший ризик нападу або повторного вторгнення з боку Росії Politico

Видання цитує Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону, який займався питаннями політики Європи та НАТО за адміністрації Барака Обами, що росіяни не бояться європейців і присутність миротворців не завадить новій атаці. Він назвав ідею буферної зони хапанням за соломинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росія не хоче припинення війни. При цьому РФ намагатиметься блокувати безпекові гарантії для України, а розміщення миротворців, радше, політичний крок, вважає ексміністр закордонних справ.