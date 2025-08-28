Рус

Росія нищить енергетику України: за останній тиждень били по семи областях

Галина Михайлова
Україна вже пережила один період масштабних відключень через пошкоджену енергетику Новина оновлена 28 серпня 2025, 10:17
Десятки тисяч людей без світла, вдарили й по залізниці

Росія намагається завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі України. Вже кілька днів поспіль, окрім житлових будинків, цілями ворога стають об'єкти енергетики.

В ніч на 28 серпня росіяни атакували Вінниччину. Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що під ударом була саме критична інфраструктура, без електроенергії наразі 60 тисяч споживачів в майже 30 населених пунктах. Є пошкодження житла. Про постраждалих станом на ранок невідомо.

Також, саме на Вінниччині росіяни поцілили в залізничний вузол біля Козятина, через що частина рейсів потягів затримується — їх перенаправили в об'їзд, а частину взагалі скасували. Повідомлялось, що атака по Вінницькій області здійснювалась ударними дронами.

Вже котрий день поспіль Росія атакує саме інфраструктурні цілі. В ніч на 27 серпня дрони "прилітали" по об'єктах газової та енергетичної інфраструктури в шести областях. Під ударом опинились Сумська, Полтавська, Донецька, Чернігівська, Запорізька, Харківська області, звітували у Міненерго.

На Сумщині гасили пожежі після атаки російських дронів, фото ДСНС
На Сумщині гасили пожежі після атаки російських дронів

У Сумах через атаку без електроенергії була частина міста та промисловості — дрон пошкодив обладнання підстанції. Водопостачання вдалось відновити тільки зранку 28 серпня. Прикордоння страждає ще частіше. Зокрема в Білопіллі, світла може не бути кілька діб поспіль.

На Полтавщині під ударом опинились газотранспортні об'єкти. Загалом у цих областях без електрики були понад сто тисяч домогосподарств. Не припиняються обстріли і на Херсонщині. Там також цілять в об'єкти енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім ударних дронів, росіяни скерували по Україні крилаті та аеробалістичні ракети. Про руйнування звітували також у Запорізькій області.

