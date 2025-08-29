"Хватаются за соломинку": новый план Европы может ударить по Украине (карты)

Европейские дипломаты сравнивают идею с разделением Германии во время холодной войны, а не с ситуацией с Кореями

В Европе продолжают искать пути прекращения войны. Предлагают очередной план, который, вероятно, связан с территориальными уступками — на этот раз для создания буферной зоны в 40 километров на линии фронта. Ее могли бы патрулировать миротворцы.

О таком плане пишет Politico, ссылаясь на слова пяти дипломатов. Это лишь один из обсуждаемых сценариев, ведь мнения относительно глубины зоны расходятся и неясно, как отреагирует Украина, ведь это может означать уступки по территории. Россия не демонстрирует желание заканчивать войну, продолжая атаки по гражданскому населению, а США, похоже, вообще дистанцировались от обсуждения.

Буферная зона в 40 км по линии фронта

Буферная зона в 40 км, затрагивающая только подконтрольную Украине территорию

Кто и какими силами будет охранять такую зону

Роль миротворцев, вероятно, примут на себя британские и французские войска. Обсуждают от 4 до 60 тысяч военных, но союзники не спешат давать обязательства. Польша и Германия уже выразили скепсис, опасаясь, что это лишь ослабит оборону восточного фланга НАТО. Ни одна страна не взяла на себя обязательства, а США высказались против присутствия своих военных. Гарантии безопасности этой страны будут минимальными. В Европе ожидают, что львиную задачу по обороне возьмет на себя Украина. Россия также заявляла о создании буферных зон вдоль границы с Украиной, однако детали неизвестны.

Воображаемая линия буферной зоны по границе

Риски для Украины, которые нельзя игнорировать

Создание буферной зоны может сыграть наоборот, создав риск еще одного вторжения.

Создание буферной зоны может фактически поставить украинские города под еще больший риск нападения или повторного вторжения со стороны России. Politico

Издание цитирует Джима Таунсенда, бывшего чиновника Пентагона, занимавшегося вопросами политики Европы и НАТО при администрации Барака Обамы, что россияне не боятся европейцев и присутствие миротворцев не помешает новой атаке. Он назвал идею буферной зоны хватанием за соломинку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия не хочет прекращения войны. При этом РФ будет пытаться блокировать гарантии безопасности для Украины, а размещение миротворцев, скорее, политический шаг, считает эксминистр иностранных дел.