Киевская "Хатико" растрогала украинцев: собака до сих пор ждет хозяина, которого убила Россия (видео)

В Киеве после массированного обстрела 28 августа появилось видео, которое растрогало сотни людей. На кадрах — собака по имени Джесси, которая громко лает, словно зовет кого-то.

Это все выглядит так, будто четырехлапа скучает по хозяину. Ролик опубликовала ГСЧС Украины.

По словам спасателей, "ее мир остановился 28 августа… Но несгибаемая верность до сих пор держит Джесси среди руин в Киеве… ждет хозяина, который уже не вернется".

Видео с собакой собрало десятки комментариев в соцсетях, из которых все — полны боли и сострадания. Пользователи писали, что их сердца "просто разрываются" от этой истории, ведь в голосе животного слышно настоящее отчаяние. Некоторые отмечали верность Джесси, отмечая, что "эта собачка до последнего осталась рядом со своим хозяином".

Комментаторы делились эмоциями без украшений: "Сколько боли в ее голосе", – написал один из пользователей. Другая женщина призналась: "Боже… у меня останавливается сердце", а кто-то коротко передал ощущение всего увиденного только одним словом – "Боль".

Были и слова благодарности спасателям, которые неустанно работали на месте обстрела, помогали людям и разбирали завалы: "ГСЧС, спасибо за ваш труд", — отметил один из зрителей. Другие выражали надежду, что Джесси найдет новую хорошую семью: "Дай Бог тебе лучшую семью", – писали в комментариях.

Что пишут украинцы под видео

Эта история о собаке Джесси стала символом верности даже после трагедии. Она до сих пор остается у разрушенного дома, словно ожидая хозяина, погибшего при обстреле.

Обстрел Киева 28 августа — что известно

В ночь на 28 августа Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников и ракет. В результате удара погибли 23 человека. В связи с трагедией 29 августа в столице объявлен день траура по погибшим.

