Росія поглумилась з "турецької гордості" у Києві: чому цей обʼєкт не дає спокою Путіну

"Телеграф" розповідає, чому Путін ніяк не заспокоїться і вже вчетверте атакує легендарний завод

Уночі 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по заводу Bayraktar у Києві. Дві ракети влучили безпосередньо у виробничі потужності підприємства, де мали виготовляти знамениті турецькі безпілотники.

"Телеграф" розповідає, чому глава РФ вирішив атакувати майже готове до запуску підприємство і які збитки понесла турецька компанія.

Мільйони доларів пішли димом: четверта атака за пів року

Про черговий удар по турецькому заводу повідомив Ігор Зінкевич, співзасновник ГО "Варта-1" та депутат Львівської міської ради. За його словами, два прямі влучання серйозно пошкодили виробничі лінії підприємства. Точний розмір руйнувань наразі встановлюють фахівці.

Момент атаки на завод Байрактар 28 серпня

Це вже четвертий раз за останні шість місяців, коли Кремль намагається знищити майбутню фабрику дронів. Попри постійні атаки, турецька компанія продовжувала інвестувати десятки мільйонів власних коштів у проєкт.

Турецька гордість майже запрацювала: персонал готовий, обладнання замовлено

"Незважаючи на війну та попередні атаки, компанія інвестувала десятки мільйонів власних коштів, проводила навчання персоналу та готувала виробництво. Більшість потужностей були майже готові до роботи, а основний персонал завершив підготовку", Ігор Зінкевич

За планами турецької Baykar, будівництво мало завершитися у серпні 2025 року. Восени минулого року генеральний директор компанії Халук Байрактар повідомляв, що роботи виконано на 80%, а все необхідне обладнання вже замовлялося.

30 тисяч квадратних метрів амбіцій: завод мав стати гордістю Туреччини в Україні

Площа підприємства становить понад 30 тисяч квадратних метрів. Це лише один із трьох проєктів, у які Baykar планувала інвестувати в Україні загалом 100 мільйонів доларів. Завод мав виробляти близько 120 безпілотників щороку — моделі Bayraktar TB2 або їхні вдосконалені варіанти TB3.

На підприємстві планувалося працевлаштувати близько 500 українців. Турецька компанія вже тісно співпрацювала з українськими підприємствами, зокрема підписала угоду з "Івченко-Прогрес" щодо спільної розробки турбовентиляторного двигуна.

Від мрії до руїн за одну ніч: турецькі ЗМІ про втрати

Турецькі ЗМІ публікують фото підприємства

Турецьке видання Türkiye Gazetesi повідомило, що завод був "гордістю Туреччини" і от-от мав розпочати роботу, коли його вразив нічний ракетний обстріл. За даними турецьких журналістів, атака призвела до збитків у розмірі мільйонів доларів інвестицій.

Компанія Baykar заснувала ТОВ "Авіа Венчурс" ще у 2019 році для управління виробничими операціями в Україні. Проєкт став можливим завдяки угоді про співпрацю в аерокосмічній промисловості між урядами Туреччини та України, підписаній у лютому 2022 року.

Чому Путіну муляв в оці знаменитий турецький завод і чи не боїться він гніву Ердогана

Масштабні інвестиції Baykar у розмірі десятків мільйонів доларів та потужне виробництво до 120 безпілотників щороку явно дратували Кремль. З такими виробничими потужностями та планами на майбутнє завод міг істотно посилити обороноздатність України. Для російського режиму це підприємство — військовий об'єкт, який москвичі традиційно називають "законною ціллю", виправдовуючи свої систематичні атаки і не тільки.

Примітно, що атака на турецький завод сталася після недавньої атаки на американський завод Flex у Мукачево — схоже, Путін публічно показує, що не боїться ні президента США Дональда Трампа, ні його турецького колегу Реджепа Ердогана, який вважався раніше безкомпромісним авторитетом для хазяїна Кремля.

Чому воєнний Київ приваблюває турецьких інвесторів

Турецький бізнес приваблює Україна

Україна, попри воєнні виклики, приваблива для інвесторів. Зокрема, угода між двома країнами діятиме до січня 2035 року і передбачає спеціальні податкові та митні пільги для турецьких інвесторів в український аерокосмічний сектор. Документ спрямований на підтримку прямих інвестицій, сприяння передачі технологій та створення сприятливих умов для виробництва. Baykar також використовує українські двигуни для своїх БПЛА Akinci та Kizilelma.

Туреччина долучає свого міністра оборони до обговорення питань безпеки України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови з Реджепом Ердоганом. Зокрема, це дозволить Туреччині допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 серпня Росія під час масованого удару зруйнували цілий під'їзд багатоквартирного будинку, а також цілу низку цивільних об'єктів у різних районах Києва. Зокрема, ракети хазяїна Кремля влучили в будівлю дипломатичної місії Європейського Союзу в українській столиці. "Телеграф" розповідав, чи дадуть Путіну по зубах дипломати ЄС через атаки на їхні офіси.