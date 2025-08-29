Ще можна позасмагати? Як прогріється повітря у Києві на цих вихідних

Що прогнозують наприкінці серпня

Погода у Києві по-справжньому літня, хоча вже скоро завершиться серпень. В останні вихідні цього місяця передбачається ясне небо та спека.

За даними Українського гідрометеорологічного центру та Погода.Мета, показники на термометрах вдень 30-31 серпня, ймовірно, не перевищать 32 теплих градусів. Вночі ж — +21 градусу.

Протягом 30-31 серпня, тобто у суботу та неділю, синоптики з Укргідрометцентру прогнозують лише невелику хмарність. Водночас температура у денний час триматиметься біля +30 градусів, а в нічний — близько +17 градусів.

Сила вітрів, своєю чергою, може сягнути сильних 12 м/с.

Чи будуть дощі на вихідних

Однак у Погода.Мета кажуть, що найближчими днями у місті очікується сонячна погода.

Повітря протягом 30 та 31 серпня має прогрітись до +31…32 градусів вдень та до +19…21 градусів вночі. Вітри не розгуляються вище слабких 5 м/с.

Якою буде температура у столиці

