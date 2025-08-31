Наймасовіша атака з 2022 року: вночі Чорноморськ атакували російські безпілотники, фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Після атаки дронів у місті немає світла
Вночі на 31 серпня росіяни запустили по Чорноморську рекордну кількість дронів. Близько 30 тисяч домогосподарств лишилися без світла, в багатьох будинках немає водопостачання.
"Телеграф" зібрав усе, що відомо про атаку безпілотників на місто та її наслідки.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури. Понад 29 тисяч абонентів у Чорноморську залишилися без світла. Також пошкоджено приватні будинки та адміністративні приміщення. У деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники. Працюють усі відповідні служби.
Місцеві Telegram-канали опублікували фото пожеж, що виникли у Чорноморську після вибухів.
Вночі були чути такі звуки.
Рятувальники показали свою роботу з гасіння займань, яку проводили спільно з добровольцями:
- ДСНС – 26 одиниць техніки та 84 пожежників
- Асоціація добровільних пожежників України – 1 одиниця техніки та 4 особи особового складу.
У ДТЕК повідомили, що в Одеській області вночі було атаковано чотири енергетичні об’єкти компанії.
У Чорноморську аварійні ремонтні роботи розпочалися вже о 23:38 30 серпня, орієнтовний час поновлення електроенергії – до 20:38 31 серпня.
Мер міста Василь Гуляєв розповів, яка ситуація на зараз. За його словами, лікарня працює – там є вода та електрика від генератора.
Водоканал запустив генератори та точково подає до міста воду. Також їздитиме автомобіль із технічною водою, для тих будинків, де немає можливості подати воду.
З 12:00 у Чорноморську відкриють пункти незламності, де можна буде зарядити телефони. Інтернет буде працювати при відключенні світла, але через високу завантаженість мережі повільніше.
Гуляєв зазначив, що до лікарні не надходили люди, а це означає, що постраждалих від атаки не було.
Тим часом місцеві жителі у соцмережах обговорюють обстановку.
Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на суботу, 30 серпня під час масованої російської атаки на Україну. Ворог завдав по обласному центру щонайменше 12 ударів: загинула людина, відомо вже про 25 постраждалих.