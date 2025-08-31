Наймасовіша атака з 2022 року: вночі Чорноморськ атакували російські безпілотники, фото

Після атаки дронів у місті немає світла

Вночі на 31 серпня росіяни запустили по Чорноморську рекордну кількість дронів. Близько 30 тисяч домогосподарств лишилися без світла, в багатьох будинках немає водопостачання.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про атаку безпілотників на місто та її наслідки.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури. Понад 29 тисяч абонентів у Чорноморську залишилися без світла. Також пошкоджено приватні будинки та адміністративні приміщення. У деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники. Працюють усі відповідні служби.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото пожеж, що виникли у Чорноморську після вибухів.

Вночі були чути такі звуки.

Рятувальники показали свою роботу з гасіння займань, яку проводили спільно з добровольцями:

ДСНС – 26 одиниць техніки та 84 пожежників

Асоціація добровільних пожежників України – 1 одиниця техніки та 4 особи особового складу.

У ДТЕК повідомили, що в Одеській області вночі було атаковано чотири енергетичні об’єкти компанії.

У Чорноморську аварійні ремонтні роботи розпочалися вже о 23:38 30 серпня, орієнтовний час поновлення електроенергії – до 20:38 31 серпня.

Мер міста Василь Гуляєв розповів, яка ситуація на зараз. За його словами, лікарня працює – там є вода та електрика від генератора.

Водоканал запустив генератори та точково подає до міста воду. Також їздитиме автомобіль із технічною водою, для тих будинків, де немає можливості подати воду.

З 12:00 у Чорноморську відкриють пункти незламності, де можна буде зарядити телефони. Інтернет буде працювати при відключенні світла, але через високу завантаженість мережі повільніше.

Гуляєв зазначив, що до лікарні не надходили люди, а це означає, що постраждалих від атаки не було.

Тим часом місцеві жителі у соцмережах обговорюють обстановку.

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на суботу, 30 серпня під час масованої російської атаки на Україну. Ворог завдав по обласному центру щонайменше 12 ударів: загинула людина, відомо вже про 25 постраждалих.