Здесь жил Бабай: в Украине есть село "для непослушных детей"

В Украине можно найти "логово Бабая"

Наверняка всем украинцам, которые еще помнят времена без интернета, знакома история о "бабае", похищающего непослушных детей. Хотя в этой истории не говорится, куда именно он их относит, но если долго смотреть на карту Украины, то его тайное логово можно найти прямо возле одного из областных центров. И похоже, у него есть сообщники.

Речь идет о населенном пункте Бабаи, что под Харьковом. При том, пугать им можно не только детей, но и взрослых, ведь он находится неподалеку от Основянского района, который издавна считался одним из наиболее криминальных.

Весьма символично, что рядом находится и населенный пункт Безлюдовка. Совпадение? Не думаем.

Но если говорить серьезно, то такое название село получило из-за того, что российский царь Алексей Михаилович в 1647 распорядился выделить эти земли для заселения детей чугуевских бояр. Одними из поселенцев была семья Федора Бабая, от которого и произошло название села. Так что говорить о том, что там жил "бабай" будет вполне исторически корректно.

Впрочем, позже всех "бабаев" и остальных россиян оттуда выселили, а село стало типично украинским — его передали во владение козацкому полковнику Григорию Донцу и его детям.

Вид на Бабаи

К слову уже много лет идет разговор о том, чтобы избавиться от "русского духа" и переименовать населенный пункт во что-то, чем нельзя пугать детей по ночам. Например, вернуть ему изначальное название Архангельское, которое оно получило из-за наличия церкви Архангела Михаила (не сохранилась до наших дней).

Церковь в Бабаях

Село известно тем, что там некоторое время, в поместье Щербинина, жил писатель и философ Григорий Сковорода. Сам дом сейчас находится в аварийном состоянии, а активисты долгое время боролись за его реставрацию.

Поместье Щербинина

Есть и мемориал Сковороде

