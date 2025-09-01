Після бурі — відродження: українці гучно завершують перебування на Burning Man з інсталяцією No Fate

Ukrainian Art Group відродили інсталяцію Чорна Хмара після бурі

Під час фестивалю Burning Man 2025 в пустелі Блек-Рок у США українська художня інсталяція "Чорна хмара" авторства Олексія Сая постраждала від руйнівної піщаної бурі вже в першу добу заходу. Потужна стихія пошкодила величезну 30-метрову споруду. Однак український колектив не здався і зумів відродити мистецький об'єкт, використавши уламки первісної конструкції. Наприкінці фестивалю на новому арт-об'єкті з'явився напис "No Fate", який перетворився на потужний символ незламності та витривалості.

Генеральний продюсер Віталій Дейнега на своїй сторінці у Фейсбук написав, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно.

"No Fate" — це жорстка відповідь концепції фаталізму. "Майбутнього, заданого наперед, не існує: ми творимо його власними діями", — розповідають автори. Інсталяція продовжує ідею послання "Get Ready!" від "Black Cloud", з якою Україна приїхала на цьогорічний Burning Man: невидимі загрози реальні, але майбутнє не визначене наперед і воно — в наших руках. Це про вибір чинити опір загрозам, а не звикати до них.

Зіткнувшись з катастрофою, команда протягом трьох діб у суворих умовах пустелі перетворила руїни на символ возз'єднання — напис "No Fate" став маніфестом спротиву загрозам та відмовою коритися зовнішнім силам. "No Fate" перевершила межі мистецького висловлювання, ставши емблемою відновлення: Україна залишається непереможною навіть тоді, коли здається, ніби все загублено — ми незмінно віднаходимо потужність для створення нового.

Руйнування послужило каталізатором для дії: фрагменти "Black Cloud" дали життя "No Fate" як декларації про неприйняття долі як остаточного вердикту. Ця метаморфоза висвітлює громадянську відповідальність: наше майбутнє не визначають сторонні сили — ми вибудовуюємо його власноруч, навіть за найтяжчих обставин.

"No Fate — це скорочена версія від "No fate but what we make" ("немає долі, крім тої яку ми творимо"). Насправді, коли ми думали про цьогорічну роботу, образ Сари Коннор, яка кричить цю фразу світові, щоб попередити про небезпеку та потребу її зупинити, приходив до нас дуже часто. Я абсолютно переконаний що якщо західні держави терміново не увірвуться в гонку озброєнь і військових технологій, то й до них доволі скоро можуть постукати в двері прикладом", — прокоментував на своїй сторінці в Facebook генеральний продюсер Віталій Дейнега.

Кульмінацією представлення української команди на Burning Man 2025 став спеціальний dj-сет від DJ Tapolsky на тлі перебудованої інсталяції "No Fate". Анатолій Тапольський, ветеран АТО/ООС, чинний військовослужбовець і один із засновників української drum’n’bass-сцени, відомий проникливими сетами на підтримку ЗСУ. У 2024-му він уже вразив публіку на Burning Man поруч із "I’m Fine", що стало одним із пам’ятних виступів у його кар’єрі.

Незважаючи на перелом ноги під час шторму, Анатолій Тапольський у гіпсі відіграв dj-сет , підкреслюючи відданість просуванню української культурної дипломатії на міжнародній арені.

Цьогорічна участь стала унікальною: Україна вперше представила дві інсталяції від однієї команди — "Black Cloud" і "No Fate" — на Burning Man 2025. Художні проєкти презентують: медіа з документування подій війни Ukrainian Witness в партнерстві з українськими митцями Ukrainian Art Group, генеральний продюсер Віталій Дейнега, художник Олексій Сай та виконавча продюсерка Марія Мороз, продовжуючи традицію після "Phoenix" (2023) і "I’m Fine" (2024).

Перед поїздкою до Невади, інсталяцію Black Cloud вперше презентували у Києві, на Софійській площі. Монументальна інтерактивна інсталяція художника Олексія Сая та генпродюсера Віталія Дейнеги у формі хмари поєднувала блискавки та звукову доріжку, створену з реальних записів війни. Скульптура передавала реальність війни: вибухи, удари артилерії, постріли, сирени, фрагменти жахливої реальності — аудіодокументи, які зібрав музикант Денис Васильєв у частково окупованій Запорізькій області впродовж двох років. У звукову атмосферу їх умістив електронний артист Involver, після чого трек синхронізували з повітряною скульптурою "Black Cloud".

Візуальний код інсталяції "No Fate" став доступний і поза межами пустелі. Автори створили обкладинку для Facebook, яка дозволяє зафіксувати цей жест на власній сторінці — як нагадування, що майбутнє не пишуть за нас — ми формуємо його власними руками.

Про інтерактивну художню інсталяцію "Black Cloud"

"Black Cloud" — це монументальна інтерактивна інсталяція, висота якої становить 15 метрів, ширина — 17 метрів, а довжина — 30 метрів. Грозова хмара з 45-ти взаємопов'язаних між собою надувних форм, вагою у 8 тонн живиться від понад 2 500 кубічних метрів повітря. Усередині інсталяції розташовані стробоскопи, які спалахують, як блискавка. У той час пустелею лунає безперервна музична композиція, створена зі справжніх звуків війни з України, акцентуючи кожному, що "Чорна Хмара" — зовсім не про грозу, вона — про загрозу. Скульптура є унікальною візуальною метафорою невидимих, але масштабних загроз, що стоять перед людством.

Робота, що символізує глобальну загрозу нової світової війни, пройшла нічний монтаж, встигла отримати сотні захоплених відгуків, підтримку організаторів і стати однією з наймасштабніших та найдивовижніших інсталяцій цьогорічної мистецької події. Але вже за кілька годин її знищила стихія.

Команда проєкту "Black Cloud" & "No Fate"

Інсталяції традиційно готує для Burning Man команда медіапроєкту Ukrainian Witness в партнерстві з українськими митцями Ukrainian Art Group та громадськими діячами, які вже реалізували не один масштабний артпроєкт в Україні та за її межами.

Олексій Сай — відомий український художник з Києва. Його серія Ex-cel-Art здобула міжнародне визнання, а його роботи виставляли у США, Великій Британії, Німеччині та Швейцарії. Після початку повномасштабної війни він зосередився на темах втрати, спротиву й пам’яті. Автор інсталяцій "Phoenix" (Burning Man 2023), "I’m Fine" (Burning Man 2024) та "Black Cloud" (Burning Man 2025).

— відомий український художник з Києва. Його серія Ex-cel-Art здобула міжнародне визнання, а його роботи виставляли у США, Великій Британії, Німеччині та Швейцарії. Після початку повномасштабної війни він зосередився на темах втрати, спротиву й пам’яті. Автор інсталяцій "Phoenix" (Burning Man 2023), "I’m Fine" (Burning Man 2024) та "Black Cloud" (Burning Man 2025). Віталій Дейнега — засновник найбільшого українського благодійного фонду "Повернись живим", автор ідеї та засновник медіапроєкту "Український свідок" та генеральний продюсер інсталяцій "Phoenix", "I’m Fine" та "Black Cloud", які стали потужними культурними меседжами України на світовій арені.

— засновник найбільшого українського благодійного фонду "Повернись живим", автор ідеї та засновник медіапроєкту "Український свідок" та генеральний продюсер інсталяцій "Phoenix", "I’m Fine" та "Black Cloud", які стали потужними культурними меседжами України на світовій арені. Марія Мороз — виконавча продюсерка проєкту "Black Cloud". Співпродюсерка українських мистецьких проєктів "Phoenix" та "I’m Fine" на Burning man у 2023 та 2024 роках. Керівниця медіа "Ukrainian Witness".

У матеріалі використовувались фото Gregory Vepryk, Ukrainian Witness.