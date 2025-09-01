ГУР б’є на випередження. Аналітик розповів, як Україна зірвала удар 16 "Калібрів"

Росіяни вивели в море два носії ракет 3М14

У ході масованого ракетно-дронового удару по Україні 28 серпня російські окупанти не змогли повною мірою задіяти свої морські платформи для запуску ракет 3М14 "Калібр" через протидію Головного розвідувального управління Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, що саме сталося.

Військовий експерт нагадав, що у ході комбінованого удару 28 серпня росіяни використали дрони-камікадзе "Шахед-136" та дрони-приманки, авіаційні ракети Х-101 та балістичні ракети 9М723 та Х47М2 "Кинджал". Однак була суттєва відмінність: під час ракетного нальоту 21 серпня ворог застосував ракети 3М14 "Калібр".

— Цього разу пуски "Калібрів" не здійснювали, але в море виходили два носії з загальною кількістю пускових по вісім одиниць і загальний залп міг встановити 16 ракет, — каже аналітик.

Він пояснив, чому росіяни не пішли на черговий акт терору з використанням крилатих ракет з моря, хоча все було до цього готове.

— ГУР МОУ випередило супротивника і завдало удару на упередження. І найголовніше — це те, що це було зроблено ударним дроном повітряного типу. Раніше ці задачі виконували морські дрони, але вони більш повільні, аніж повітряні. І в деяких випадках екіпажі російських кораблів навіть мали можливість їх знешкодити на безпечній від корабля відстані, — каже військово-політичний оглядач.

На його думку, скоріш за все, морський дрон виступав як платформа, а основне ударне завдання виконали саме повітряні дрони, які завдали цілеспрямованого удару. Олександр Коваленко зауважив, що це перша така операція з використанням повітряних дронів саме проти носія "Калібрів", з ураженням перед самісіньким пуском.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 28 серпня українська розвідка у Темрюцькій затоці Азовського моря завдала удару по малому ракетному кораблю серії "Буян-М". Цей корабель є носієм ракет "Калібр".