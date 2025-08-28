У Росії таких небагато: що відомо про уражений російський "Буян-М" із "Калібрами"

Один із найбільш небезпечних для України кораблів російського флоту змушений залишити район бойового чергування після точного удару ГУР

У ніч на 28 серпня українська розвідка завдала точного удару по малому ракетному кораблю серії "Буян-М" у Темрюцькій затоці Азовського моря. Цей корабель є носієм російських ракет "Калібр".

Про це повідомили в ГУР. Вони зазначили, що у корабля є пошкодження, зокрема радіолокаційна станція. В результаті ударний корабель покинув район бойового чергування.

Росія мала серію принаймні з 12 "Буян-М", останній з яких був спущений на воду у 2024 році. Вони розподілені між Каспійським, Балтійським та Чорноморськими флотами РФ. Точна кількість судів, які наразі на плаву не відома, адже ще у 2023 році українські оборонці вже вразили у порту в Севастополі такий МРК. Це була спецоперація СБУ з морськими дронами.

Вартість МРК цього типу офіційно не озвучується. За контрактом 2016 року один корабель вартував приблизно 9 млрд рублів, за майже 10 років вартість могла змінитися. На борту таких малих ракетних кораблів — вертикальна пускова установка на вісім крилатих ракет, здатних бити по Україні на відстань до двох тисяч кілометрів (за деякими даними — 1500 км). Озброєння — крилаті ракети "Онікс" або ж "Калібри", артилерійські установки, кулемети тощо. З Темрюцької затоки Росія потенційно може бити по будь-якому куточку України — до найвіддаленішого менше ніж 1500 км.

Темрюцька затока на карті

Мінус одна пускова платформа для "Калібрів" у Азовському морі — дуже важлива подія для безпеки України. ГУР вже проводили проти таких носіїв "Калібрів", зокрема спричинили пожежу на МРК "Серпухов", яка значно пошкодила судно.

