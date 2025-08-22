Тарифи на комуналку в Україні "злетять"? Коли чекати на зростання і чи буде воно взагалі

Міністр і експерти розкривають карти

Тарифи на світло та газ для населення поки не підвищуватимуть в Україні. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Він пояснює це рішення важкою ситуацією, в якій перебуває населення через війну. "Ми на сьогоднішній день не розглядаємо підвищення тарифів. Ми маємо чітко усвідомлювати, що наше населення перебуває у надскладних умовах", — підкреслив очільник міністерства.

"Телеграф" з'ясував, скільки зараз коштують комунальні послуги, коли востаннє їх підвищували та чи варто чекати на подорожчання.

Чинні тарифи на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця ціна є фіксованою та не залежить від обсягу споживання. Уряд продовжив дію цього тарифу до кінця жовтня 2025 року.

Для споживачів з електричним опаленням діють спеціальні умови. У опалювальний період з 1 жовтня до 30 квітня для тих, хто споживає до 2000 кВт⋅год на місяць, тариф становить 2,64 грн/кВт⋅год. При споживанні понад 2000 кВт⋅год на місяць застосовується загальний тариф 4,32 грн/кВт⋅год.

Власники двозонних лічильників продовжують платити вдвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 7:00 — нічний тариф становить 2,16 грн/кВт⋅год.

До слова, раніше ми розповідали, що таке "зелений тариф" і як на ньому заробити у себе вдома. Власники приватних будинків в Україні можуть підключитися до "зеленого тарифу" та продавати надлишок електроенергії державі.

Тарифи на газ та опалення

В Україні тарифи на газ не зміняться щонайменше до 30 квітня 2026 року. Ціна самого газу від "Нафтогазу" становить 7,96 грн за кубометр. Однак до цієї суми додаються витрати на транспортування та розподіл газу, які сплачуються окремо.

Вартість доставки газу, що затверджена НКРЕКП, на час дії військового стану має залишатися без змін для побутових споживачів. З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зросли в два-чотири рази через припинення транзиту російського газу, але це не торкнулося населення. Для звичайних українців діють спеціальні державні гарантії — влада зобов'язує газові компанії продавати газ громадянам за фіксованими низькими цінами.

Наразі тарифи на газ та тепло не зміняться

Тариф на постачання тепла для населення залишається на минулорічному рівні через дію мораторію на підвищення тарифів. Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль (який обіймав цю посаду до липня 2025 року, а тепер є міністром оборони) раніше запевняв, що тарифи на теплову енергію та гарячу воду залишаться незмінними до кінця війни.

Коли востаннє підвищували тарифи

Останнє суттєве підвищення тарифу на електроенергію для населення відбулося 1 червня 2024 року. Тоді ціну підвищили з 2,64 грн/кВт⋅год одразу до 4,32 грн/кВт⋅год. Це стало найбільшим підвищенням за останній час — зростання склало 63,6%. До цього, з червня 2023 року, українці платили за світло 2,64 грн/кВт⋅год.

Тариф на газ від "Нафтогазу" залишається стабільним на рівні 7,96 грн за кубометр вже протягом тривалого часу — його практично не змінювали з початку повномасштабної війни.

Що буде з тарифами після війни?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує, що після завершення війни в Україні може відбутися різке зростання тарифів. За його оцінками, електроенергія може подорожчати до 9-11 грн/кВт⋅год, а газ — до 25-30 грн за кубометр. Основна причина — вимога МВФ про перехід до ринкових тарифів.

Однак аналітик Геннадій Рябцев в коментарі "Телеграфу" застерігає від паніки та заявляє, що такі прогнози є передчасними. За його словами, у меморандумі з МВФ український уряд узяв лише зобов'язання підготувати дорожню карту лібералізації ринків протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Народний депутат Олексій Кучеренко в коментарі "Телеграфу" підкреслює, що чинні тарифи на газ і електроенергію вже є економічно обґрунтованими та покривають витрати енергетичних компаній. Він вважає необґрунтованими розмови про неминуче підвищення тарифів після війни.

Раніше "Телеграф" писав, як зупинка транзиту через Україну створила проблеми Газпрому. Москва не знає, що робити з надлишками після втрати європейського ринку.

Також ми розповідали про атаку на нафтопровід "Дружба". Це не лише вогняні кадри, це удар по кишені Кремля, — каже Максим Гардус.