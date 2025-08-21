Світло і газ будуть? У Міненергетики розповіли, чого чекати взимку

Підготовка до опалювального сезону триває

Відключення світла чи газу в зимовий період вже починає турбувати українців. Особливо на тлі посилення обстрілів відповідних індустрій, але в Міністерстві енергетики вже все пояснили.

Відповіді на питання дала "Телеграфу" міністерка енергетики Світлана Гринчук у матеріалі "Зиму ми витримаємо, якщо… – міністерка енергетики розказала, чи будуть блекаути цього року".

За словами Гринчук, наразі усі галузі енергетики посилено готуються до зими. І навіть попри невтішні прогнози експертів, які і на зиму 2024-2025 прогнозували блекаути, цього не сталось.

"У нас і взимку була електроенергія і всього вистачило (в тому числі, і ресурсів) і літо ми пройшли без відключень", — наголосила міністерка.

Вона додала, що без сильних атаки по енергетиці та газовій галузі зима 2025-2026 має пройти в Україні без обмежень, спокійно. Наразі запаси газу поповнюється, усі галузі готуються до опалювального сезону. При цьому ніхто не виключає сильний вплив російських атак, особливо, якщо вони посиляться.

"Тому, без сильних атак ми плануємо, що все так і буде. А експертів, звісно, я дуже люблю і поважаю, але вони у нас на половину експерти, а на половину екстрасенси", — додає Гринчук.

Водночас журналіст Олександр Куриленко наголосив, що Росія і не припиняла свої удари по енергетиці України. Вже зараз можна побачити точкові удари по нафтовій галузі в Україні. Однак найближчим часом вони цілком можуть переключитись на електрогенерацію. В такому разі Україні можуть загрожувати планові відключення світла, особливо взимку за сильних морозів, коли навантаження на мережу буде великим.

