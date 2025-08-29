Спеціально для неї створили посаду в уряді: що відомо про дружину президента Азербайджану Мехрібан Алієву

Мехрібан Алієва народила чоловікові троє дітей

Дружина президента Азербайджану Ільхама Алієва, який підтримав Україну, давно перестала бути лише "першою леді". Сьогодні Мехрібан Алієва асоціюється із політикою і не просто супроводжує чоловіка на офіційних заходах, а й сама обіймає високі посади, одну із яких створили спеціально для неї. Вона поєднує роль дружини, матері і віцепрезидентки своєї країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину президента Азербайджану. У шлюбі із Ільхамом Алієвим Мехрібан вже 42 роки.

Мехрібан Аріф кизи Алієва народилася 26 серпня 1964 року в Баку в інтелігентній родині. Її батько — ректор Національної академії авіації, а мама — відома філологиня.

Ільхам Алієв, Мехрібан Алієва. Фото: Getty Images

У 1995 році вона створила "Фонд друзів азербайджанської культури", метою якого була популяризація національної культури через фестивалі, видання, творчі проєкти. Також Мехрібан — засновниця журналу "Azerbaijan – Heritage" (2002), який випускається азербайджанською, англійською й російською мовами.

Фото: Getty Images

Вже за два роки жінка стала очільницею Фонду Гейдара Алієва (батька Ільхама Алієва) і обіймала високі посади. Згодом Мехрібан входила до Політради панівної партії в Азербайджані, пізніше стала заступницею, а в 2021 році — першою заступницею голови партії.

У 2021 році Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан першою віцепрезиденткою Азербайджанської Республіки. Цю посаду було створено спеціально для неї.

За Ільхама Мехрібан вийшла заміж у 1983 році ще будучи студенткою. У шлюбі в них народилося троє дітей — доньки Лейла та Арзу і син Гейдар. Сім'ю Алієвих, до слова, неодноразово звинувачували у корупції.

Ільхам Алієв із дружиною. Фото: Getty Images

Мехрібан — справжня ікона стилю. Жіноче населення Азербайджану наслідує її. Перша леді завжди має розкішний вигляд. Багато хто навіть каже, що вона не раз вдавалася до пластичної хірургії.

