Фейгін таємно одружився з українкою і став батьком: що відомо про дружину колишнього друга Арестовича (фото)

Відомий російський опозиціонер Марк Фейгін, який був заочно засуджений на батьківщині, одружився вдруге. Його обраницею стала українка, яка нещодавно народила йому доньку.

Ексдепутат Держдуми Росії розповів про це в інтерв’ю проєкту "У ліжку". Ми вирішили дізнатися, що відомо про дружину Марка Фейгіна.

Марк Фейгін — що відомо про особисте життя російського опозиціонера

Колишній російський адвокат та блогер Марк Фейгін намагається приховувати своє особисте життя від громадськості. Раніше він був одружений з росіянкою Наталією Харитоновою — власницею численних комерційних організацій. У шлюбі у них народився син, якого він не показує у соціальних мережах.

Марк Фейгін із колишньою дружиною Наталією

2016 року Фейгін розлучився з дружиною, у російських ЗМІ писали, що причиною такого рішення стали нібито зради російського адвоката. Але сам Фейгін не коментував цю ситуацію.

З початку війни Марк Фейгін активно підтримує Україну і в одному з інтерв’ю якось зізнався, що хоче одружитися з українкою. А нещодавно стало відомо, що опозиціонеру вдалося реалізувати своє бажання.

Марк Фейгін підтримує Україну

Так, я одружився з українкою. Тож я знаю жіночий український характер. У моєму випадку він дуже м’який. Там, окрім української впертості, більше нічого немає Марк Фейгін

Щобільше, обраниця народила йому дочку, яку назвали Єва. Вона народилася у лютому 2025 року і Фейгін охоче ділиться фотографіями маленької спадкоємиці на своїй сторінці в Instagram.

Марк Фейгін вдруге став батьком

Що відомо про дружину Марка Фейгіна

Імя та прізвище своєї обраниці російський опозиціонер Марк Фейгін приховує. Відомо лише, що пара познайомилася у Франції.

Як виглядає дружина Марка Фейгіна

В інтерв’ю Rostyslove Production блогер розповів, що дружина молодша за нього на 15 років, закінчила Київський інститут міжнародних відносин і сама родом зі столиці. Різниця у віці між ними не відчувається, принаймні для нього. Наразі пара проживає разом у Франції.

Не беруся судити за неї. Мені здається, що тут багато стереотипів, страхів, заздрощів… Для мене в цьому немає нічого надприродного. І те, що в мене народилася дочка, нічого особливого. У мене великі плани. Тому мені здається, що можна ще дітей народжувати, бо ситуація сприяє. Марк Фейгін

У мережі почали обговорювати фотографію блондинки з дитиною на руках, й писати здогадки, хто саме підкорив серце Фейгіна. У коментарях писали, що це журналістка та ведуча Олена Курбанова, а ще, що жінка схожа на українську акторку Катерину Варченко. Але Фейгін зазначив, що його молода дружина особистість не публічна.

Марк Фейгін та Олена Курбанова

Також в інтерв’ю Марк обмовився про свого колишнього друга Олексія Арестовича, з яким раніше часто вів спільні ефіри на своєму Youtube-каналі "Фейгін LIVE". Але у 2023 році між ними стався конфлікт.

Марк Фейгін раніше товаришував з Олексієм Арестовичем

Фейгін прокоментував новину про те, що Україна запровадила проти ексрадника Офісу президента персональні економічні санкції. Він заявив, що не здивований, і Арестович сам винен у всьому, що з ним відбувається.

