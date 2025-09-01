Ющенко показав кохану дружину у день народження: як зараз виглядає колишня перша леді України

Експрезидент поділився свіжим фото із дружиною в її день народження

Віктор Ющенко – третій президент незалежної України. Він був при владі в період із 2005 по 2010 рік. А в цей час його дружина Катерина, яка має американське коріння, була першою леді України.

У день народження дружини, 1 вересня, Віктор Ющенко поділився свіжим фото з нею. "Телеграф" розповідає, як зараз виглядає колишня перша леді та як експрезидент її привітав.

Як Ющенко привітав дружину з днем народження

Колишній президент України Віктор Ющенко поділився у своєму Facebook милим фото із дружиною Катериною. У підписі до публікації експрезидент зворушив ніжними словами про свою кохану. Вони у шлюбі вже майже 30 років і навіть через стільки часу Віктор Андрійович освідчується в коханні дружині і каже, як йому пощастило бути її чоловіком.

Віктор та Катерина Ющенко. Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine/

​Якщо мене спитають, що таке щастя, я просто покажу на тебе. Бо щастя — це ти, моя прекрасна дружина. Це честь бути твоїм чоловіком. Ти наповнила моє життя змістом і світлом. Ти — мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання. Віктор Ющенко

Варто зазначити, що цього дня, 1 вересня 2025 року, Катерині Ющенко виповнилося 64 роки. І треба сказати, що виглядає вона просто приголомшливо. На свіжому фото колишня перша леді в стильному вбранні, з красивою укладкою і червоною помадою на губах. Вони з Віктором Ющенком сидять за столом, притулившись один до одного і мило посміхаються в камеру.

Сім’я Віктора Ющенка. Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine/

До речі, на тлі за ними можна помітити цікаву деталь — там стоїть сріблястий самовар. Такі колись часто були у будинках українців, але їх пов’язують з російською культурою. І зараз вони використовуються більше як декор, ніж кухонне начиння.

