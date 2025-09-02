Рус

Знищили майже 1 тисячу росіян і не тільки. 7 корпус ДШВ розповів про ситуацію біля Покровська

Читать на русском
7 корпус ДШВ знищує ворога на підступах до Покровська. Фото Колаж "Телеграфу"

В середньому протягом серпня українські воїни щодня відбивали 5-7 штурмів

Росіяни продовжують щодня атакувати та штурмувати Покровськ, однак українські військові відбувають їх атаки. Так, 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) підбив підсумки роботи на цьому напрямку за серпень.

Про це повідомляють військові у Telegram. За їх словами, останніми днями армія РФ активізувала штурми, але ЗСУ тримають позиції.

Підсумки роботи військових біля Покровська:

  • 928 окупантів знищено, ще 528 — поранені;
  • 3771 ворожий дрон збито або посаджено, з яких 44 – розвідувальні "крила";
  • 158 одиниць авто- та мототехніки – знешкоджено;
  • 55 гармат – уражено;
  • 4 бойові броньовані машини – знищено.

Робота на Покровському напрямку продовжується. Вже протягом кількох днів 7 корпус ДШВ фіксує активізацію штурмів росіян із використанням броньованої техніки.

Військові наголошують, що загалом протягом місяця інтенсивність активних дій противника була неоднорідною. Найбільше ворог атакував з флангів – на південних околицях Покровська з боку Звірового, а також на північно-східному напрямку з боку Новоекономічного. В середньому протягом серпня українські воїни щодня відбивали 5-7 штурмів.

