Уничтожили около 1 тысячи россиян и не только. 7 корпус ДШВ рассказал о ситуации возле Покровска

В среднем в течение августа украинские воины ежедневно отражали 5-7 штурмов

Россияне продолжают ежедневно атаковать и штурмовать Покровск, однако украинские военные отбывают их атаки. Так, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) подвел итоги работы на этом направлении за август.

Об этом сообщают военные в Telegram. По их словам, за последние дни армия РФ активизировала штурмы, но ВСУ удерживают позиции.

Итоги работы военных у Покровска:

928 оккупантов уничтожены, еще 528 — ранены;

3771 вражеский дрон сбит или посажен, из которых 44 – разведывательные "крылья";

158 единиц авто- и мототехники – обезврежено;

55 пушек – поражено;

4 боевых бронированных машин – уничтожены.

Работа на Покровском направлении продолжается. Уже на протяжённее нескольких дней 7 корпус ДШВ фиксирует активизацию штурмов россиян с использованием бронированной техники.

Покровск на карте

Военные подчеркивают, что в течение месяца интенсивность активных действий противника была неоднородной. Больше всего враг атаковал с флангов – в южных окрестностях Покровска со стороны Зверевого, а также на северо-восточном направлении со стороны Новоэкономического. В среднем в течение августа украинские воины каждый день отражали 5-7 штурмов.

