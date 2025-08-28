"Зрізати" генерала Сирського. Нардеп назвав топ-3 критичних реформ у ЗСУ

Старий генералітет за своїм менталітетом не готовий до сучасної війни

В секторі безпеки й оборони України назріла низка нагальних змін, яких потрібно вжити, щоб відійти від радянських способів управління військами і створити високотехнологічну армію. І одним зі способів є "зрізання" вищого командування, котре обіймало свої посади до 2014 року, коли відбулася Революція Гідності.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він назвав три критичні реформи.

Більше читайте у публікації: "Успішних переговорів не буде, — депутат про контакти Трампа з Путіним, цілі і слабкості Кремля та сценарій розвалу Росії".

На його думку, перша реформа має прибрати українського солдата з поля бою, по максимуму замінити піхотинця дронами.

— Ми маємо остаточно перейти в технологічну війну. Ми вже на шляху до цього, на відміну від наших партнерів. Всі можливості держави, все фінансування, має бути кинуте на інновації, розвиток безекіпажних апаратів і супутникового зв'язку, — каже нардеп.

Він нагадав, що у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про космічні сили України, після чого у мережі почався "ґвалт і сміх".

— Та без космічних військ, без супутникового угрупування (схожого на проект Маска), виграти дуже важко. Наші спроможності в космосі будуть вирішувати успішність наших операцій на землі. Від космосу залежить здатність оперувати безекіпажними апаратами і дроновими технологіями, — наголосив голова парламентського комітету.

Друга реформа, за його словами, має вирішити велику проблему в ЗСУ з обліком і керуванням ресурсами.

— До цього часу процедура побудована на радянських взірцях: рапорти, звітування, папери. В результаті, дуже часто найвище командування не до кінця усвідомлює, якими ресурсами оперує. Та інформація, яку воно отримувало, вже або застаріла, або не відповідає дійсності. Тобто ми маємо дуже швидко цифровізувати облік і керування ресурсами. Йдеться не тільки про зброю, а, в першу чергу, про кадри, — каже "слуга".

На його думку, у 90% випадків отримана генералітетом інформація стосовно підрозділів і кількості людей не відповідає дійсності.

— І поки ти отримаєш реальну інформацію, ситуація вже зміниться. А коли ти не маєш цієї інформації, то ти приймаєш неправильні рішення. Це призводить до загибелі українців і втрати позиції. Проблема просто кричуща, — наголосив Олег Дунда.

Третя проблема, каже він, у керуванні ЗСУ залишили генералів, які навчалися і обіймали свої посади ще до 2014 року. Вони не готові змінюватися, тому живуть за правилами радянських вищих воєнних закладів і заважають швидкій трансформації армії.

— І наше нагальне завдання — "зрізати" повністю найвище воєнне командування, генералітет, який отримав зірки на погонах ще до 2014 року. Просувати замість них молодих. Більш того, у вищому командуванні існує велика проблема між професійними військовими і військовими з цивільного життя. Бригадні генерали, командуючі підрозділами, які прийшли з цивільного життя, дуже швидко розвиваються. Маючи досвід керівництва своїми підприємствами, вони так само керують своїми підрозділами. Відповідно, їхні підрозділи дуже швидко набувають нових знань і мають інші підходи до війни, — каже нардеп.

На його думку, вирішити це питання можна лише повною заміною найвищого генералітету. Як приклад він навів командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, котрий до повномасштабної війни вів бізнес: займався операціями з нерухомістю, торгував продуктами та одягом, експортував зернові.

— От як Мадяр має бути весь наш генералітет. Ми мали це зробити ще в 2014-2015 році. Окрема історія, чому це не зробили. Наскільки я знаю, Петро Порошенко дуже боявся нової генеральської крові і абсолютно вірно вважав, що "старі" генерали йому не загрожують, — припустив голова комітету.

Він додав, що говорячи про "зрізання" генералітету, має на увазі і 60-річного головкома ЗСУ Олександра Сирського.

— Виключень не має бути. Вони за своїм менталітетом не готові до сучасної війни. Той же Мадяр, який спілкувався з західними генералами, ви навіть не уявляєте, наскільки він їх дратує. Бо вони відчувають прірву між ними. Вони не готові до того, що робить він. І така сама історія у нас, — підсумував Олег Дунда.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Європа провокує Росію на нові напади.