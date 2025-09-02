Мотивації нуль, але плюси є. В чому перевага армії РФ, розповів захисник "Азовсталі"

Розповів і про переваги ЗСУ

Сила української армії, у першу чергу, в її людях та воїнах, які мають досвід та розвиваються. Натомість російські солдати можуть швидко масштабуватись, хоча до їх мотивації є питання.

Про це розповів захисник "Азовсталі", заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, підполковник НГУ Святослав "Калина" Паламар в інтерв'ю "Українській правді". Він наголосив, що кожна з армій в цій війні має свої плюси і мінуси.

Щодо ЗСУ, то основною перевагою військовий назвав саме людей, що воюються. Адже серед них чимало талановитих і досвідчених, що забезпечує генерацію молодих офіцерів, сержантів. До того ж є чимало військовий, що на війні з 2014 року і їх досвід неоціненний.

Окрім цього, на думку "Калини", Україна сильна технологічно, йдеться про нові дрони, розробку ракет тощо. Тобто якісь прориви в обороно-промисловому комплексі.

Якщо ж говорити про росіян, то військовий каже, що їх плюс — масштабування та швидке просування. У них досить не погано виходить це робити. Хоча є ймовірність, за словами захисника "Азовсталі", що в тоталітарній державі це набагато швидше робиться.

А от слабкість армії РФ в її мотивації, адже наразі — це гроші і страх, що вб'ють за невиконання наказу. Цікаво, що ще у 2022 мотивація була інша, тоді росіяни вірили пропаганді Кремля і в те, що напад на Україну — "освободжение". Зараз же таких людей немає, вони йдуть на війну, бо не мають вибору.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії розкрили плани на війну в Україні.