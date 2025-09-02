"А міг би і Петю": суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія (відео)

Підозрюваний заперечив контакт з російськими спецслужбами

У Галицькому районному суді Львова відбувся суд з метою обрання запобіжного заходу чоловіку, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія. Його триматимуть під вартою 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляють ЗМІ. Під час засідання чоловік відповів на кілька запитань журналістів.

Михайло Сцельников підтвердив, що саме він убив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За словами обвинуваченого, це була його особиста помста українській владі.

Це моя помста особисто українській владі сказав Сцельников, підтвердивши свою провину

Також прозвучало запитання, чи справді, як повідомляли деякі ЗМІ, його могли шантажувати російські спецслужби через загибель сина. Сцельников це заперечив:

Це неправда. Все, чого я хочу — щоб швидше був вирок. Так, я визнаю: я його вбив. І хочу просити, щоб мене обміняли хоча б на когось із полонених, аби я зміг поїхати й знайти тіло… Все. Більше жодних коментарів я давати не збираюся Підозрюваний у вбивстві Парубія

У відповідь на уточнюючі запитання Сцельников заявив, що шантажу з боку російських спецслужб не було. Також він заперечив будь-яку співпрацю з ними.

Щодо вибору жертви обвинувачений пояснив, що не йшлося про конкретну особу, а про обставини:

Бо він опинився поруч. Якби поруч був Петя (ред. — Порошенко) — значить, був би Петя. Якби я жив в Вінниці — був би Петя Михайло Сцельніков

Справу можуть перекваліфікувати: заява прокуратури

Кримінальне провадження за фактом вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія може бути перекваліфіковане зі статті 115 (умисне вбивство) на статтю 112 Кримінального кодексу України — посягання на життя державного діяча. Про це 2 вересня повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

За його словами, наявність російського сліду у справі наразі перевіряється. Водночас версію про шантаж підозрюваного з боку спецслужб РФ прокурор спростував: "Шантажу, який би змусив його до вбивства народного депутата, не було".

Відповідаючи на запитання про знаряддя злочину, Мерет повідомив, що пошуки зброї тривають. За попередніми даними, після скоєння вбивства підозрюваний виїхав у ліс, де спалив свій одяг, розібрав велосипед, яким користувався, і намагався втопити його у водоймі, однак безуспішно. Також прокурор підтвердив, що затриманий має сина.

